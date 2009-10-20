О проведении массового мероприятия
В соответствии с распоряжением председателя Мядельского райисполкома от 26.08.2019 № 173-р «О проведении мероприятия религиозной общиной “Римско-католический приход Святого Андрея Апостола в д. Нарочь Мядельского района”», 30 августа 2019 с 18.00 до 19.30 пройдет Святая Месса возле поклонного креста, расположенного на перекрестке улиц Ленинская и Октябрьская в к. п. Нарочь. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. №114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» организаторам, участникам, а также иным лицам запрещается реализация алкогольных напитков и пива в месте проведения мероприятия, а также в радиусе 500 метров прилегающей к нему территории , а также в радиусе 500 метров прилегающей к нему территории (магазины «Доброном», «Продукты», «Павильон», «Аксамит») за два часа до начала и на время проведения массового мероприятия (с 16.00 часов до 19.30 часов 30 августа 2019 г.), за исключением случаев реализации алкогольных напитков и пива в организациях (рестораны, кафе и т. п.), имеющих право на их торговлю в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для запланированных ранее торжественных и ритуальных мероприятий.