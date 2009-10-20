Безопасная дорога в школу – задача взрослых!

Период окончания летних школьных каникул и начала учебного года традиционно характеризуется наличием ряда угроз обеспечению безопасности детей на дороге.



Одним из таких рисков является увеличение активности перевозки детей из мест отдыха личным транспортом и в составе организованных групп автобусами.

Не менее важным обстоятельством является утрата детьми за время летних каникул навыков безопасного поведения на дороге в условиях высокой интенсивности движения автотранспорта.

Ошибки несовершеннолетних пешеходов, ставшие причинами ДТП:

- переход через проезжую часть вне пешеходного перехода;

-неожиданный выход из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю;

- нахождение на проезжей части без сопровождения взрослых.

18 июля около 17.50 в д. Боровляны в Минском районе водитель 1976 г. р., управляя автомобилем «Пежо Партнер», наехал на несовершеннолетнего пешехода. Девочка перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспортного средства на запрещающий сигнал светофора. В результате учащаяся 2 «Д» класса Боровлянской СШ №2 с полученными травмами госпитализирована.

Чаще всего дети попадают в подобные происшествия не потому, что не знают правил дорожного движения, а потому, что опасность для них была скрыта (стоящим автомобилем, деревьями, забором, киоском и т. п.)

22 июля в 16.52 в Дзержинском районе в г. Фаниполе водитель 1982 г. р., двигаясь на автомобиле «Шкода Октавия» вблизи жилого дома, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. В результате пешеход 2009 г. р., учащийся 4 класса гимназии г. Фаниполя доставлен в Дзержинскую больницу.

В последнее время участились случаи наездов на детей-пешеходов во дворах жилых домов.

Кроме того, причинами травмирования пешеходов на дорогах, в том числе и детей являются недисциплинированность водителей и невыполнение правил дорожного движения в части проезда нерегулируемых пешеходных переходов и предоставления преимущества пешеходам.

8 августа в 13.45 в Вилейском районе водитель 1948 г. р., управляя автомобилем «Опель Астра», наехал на пешехода, 2007 г. р., который переходил проезжую часть с велосипедом по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате пострадавший мальчик был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Причинами аварий с несовершеннолетними велосипедистами явились незнание Правил и невнимательность самих детей. Условие для совершения аварий — нахождение велосипедистов до 14-летнего возраста на дорогах общего пользовании без взрослых.

2 июля в 17.30 в г. Молодечно водитель 1980 г. р., двигаясь по дворовой территории на автомашине «Пежо 407», столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом, который выехал из-за здания электрощитовой. В результате велосипедист 2009 г. р., учащийся 3 «Д» класса СШ №14, с полученными травмами госпитализирован в отделение реанимации детской больницы г. Молодечно.

В случае выявления сотрудниками милиции фактов нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними, в отношении родителей могут быть составлены административные протоколы по ст. 9.4 КоАП Республики Беларусь.

ГАИ доводит до сведения участников дорожного движения, что по 5 сентября в республике проводятся специальные комплексные мероприятия «Внимание — дети!», а также 30 августа — единый день безопасности дорожного движения под девизом «Безопасная дорога в школу — задача взрослых!». Проведение мероприятий связано с началом учебною года.

Вниманию водителей!

Согласно п. 166.9 правил дорожного движения во время специального комплексного мероприятия водителям всех транспортных средств, при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар и быть максимально внимательными, особенно вблизи детских учреждений. В обязательном порядке перевозите несовершеннолетних только пристегнутыми ремнями безопасности, а для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства!

Родителям же настоятельно рекомендуем:

перед тем, как отправить ребенка в школу либо просто на улицу, напомните ему основные правила безопасного поведения на дороге! Добейтесь, чтобы ребенок, находясь на проезжей части или вблизи её, не разговаривал по телефону и не слушал музыку в наушниках, так как это отвлекает его внимание! В обязательном порядке к школьной сумке, одежде необходимо пристегнуть световозвращающие элементы!

ОГАИ РОВД.