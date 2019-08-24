Программа проведения районного праздника «Здравствуй, школьная пора!»

14.00-15.00 — торжественное открытие праздника. Концертная программа “Вясёлкавае лета”;
15.00-18.00 — интерактивные творческие площадки учреждений образования;
14.00-17.00 — акция “Соберём портфель в школу”;
14.00-17.00 — выставка “Больше, чем игрушка” (музей народной славы);
14.00-17.00 — детские аттракционы;
14.00-17.00 — историческая песочница “Мядельские археологи”;
13.00-18.00 — “Школьный базар”;
13.00-18.00 — кафе “Карамелька”;
18.00-19.00 — детский киносборник “Лучшее место на свете” (Мядельский районный Центр культуры);
20.00-22.00 — праздничная дискотека “Танцуй, город молодой!”
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