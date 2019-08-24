Программа проведения районного праздника «Здравствуй, школьная пора!»

24 августа 2019 года

14.00-22.00

г. Мядель,

пл. Ленина, амфитеатр

14.00-15.00 — торжественное открытие праздника. Концертная программа “Вясёлкавае лета”;

15.00-18.00 — интерактивные творческие площадки учреждений образования;

14.00-17.00 — акция “Соберём портфель в школу”;

14.00-17.00 — выставка “Больше, чем игрушка” (музей народной славы);

14.00-17.00 — детские аттракционы;

14.00-17.00 — историческая песочница “Мядельские археологи”;

13.00-18.00 — “Школьный базар”;

13.00-18.00 — кафе “Карамелька”;

18.00-19.00 — детский киносборник “Лучшее место на свете” (Мядельский районный Центр культуры);

20.00-22.00 — праздничная дискотека “Танцуй, город молодой!”