Программа проведения районного праздника «Здравствуй, школьная пора!»

24 августа 2019 года

14.00-22.00

г. Мядель,

пл. Ленина, амфитеатр

 

 

 

14.00-15.00 — торжественное открытие праздника. Концертная программа “Вясёлкавае лета”;
15.00-18.00 — интерактивные творческие площадки учреждений образования;
14.00-17.00 — акция “Соберём портфель в школу”;
14.00-17.00 — выставка “Больше, чем игрушка” (музей народной славы);
14.00-17.00 — детские аттракционы;
14.00-17.00 — историческая песочница “Мядельские археологи”;
13.00-18.00 — “Школьный базар”;
13.00-18.00 — кафе “Карамелька”;
18.00-19.00 — детский киносборник “Лучшее место на свете” (Мядельский районный Центр культуры);
20.00-22.00 — праздничная дискотека “Танцуй, город молодой!”

 



21 жнiўня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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