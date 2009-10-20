О проведении массового мероприятия

В соответствии с распоряжением председателя Мядельского райисполкома от 14.08.2019 № 166-р «О проведении районного праздника «Здравствуй, школьная пора!» 24 августа 2019 г. с 14.00 до 22.00 в г. Мяделе на пл. Ленина, в летнем амфитеатре и государственном учреждении культуры «Мядельский районный Центр культуры» пройдет районный праздник «Здравствуй, школьная пора!». В соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-3 «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» организаторам, участникам, а также иным лицам запрещается реализация алкогольных напитков и пива в месте проведения мероприятия, а также в радиусе 500 метров прилегающей к нему территории (торговое унитарное предприятие «Кривичское РТП», открытое акционерное общество «Агрокомбинат «Дзержинский», общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО)
«ЕВРОТОРГ», ООО «Астреяторг», ООО «Октимес») за два часа до начала и на время проведения мероприятия (с 12.00 до 22.00), за исключением случаев реализации алкогольных напитков в организациях (рестораны, кафе и т. п.), имеющих право на их продажу в соответствии с законодательством Республики Беларусь, для запланированных ранее торжественных и ритуальных мероприятий.



21 жнiўня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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