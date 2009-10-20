МЫ ИЗ СТОЛИЦЫ СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА

Прежде всего, — вводит в курс деятельности своего подразделения Марина Шлык, — отмечу слаженность и ответственность наших заведующих отделами по организации воспитательной работы структурных единиц “Лазурная” Алексея Климова и “Звездная” Виталия Милковского. У каждого из них не менее двадцати пяти отрядов, а это более шестисот детей, которые размещаются в корпусах “Солнечный город”, “Лазурный остров”, “Лесной дом”, “Озерный причал”, “Седьмой континент”… Непосредственно с ребятами постоянно занимается более сотни вожатых под кураторством педагогов-организаторов. Что важно? У нас очень много кадров, подготовленных на месте. И это, считаю, большой плюс: они знают о работе с детьми не понаслышке, а изнутри. Более того, у некоторых любовь к «Зубренку» возникла еще с детства, когда они приезжали сюда отдыхать. В их числе и педагог-организатор Артем Скробот, родом из Березы, что на Брестчине.

Из этого же городка Сергей Сечин, который начинал трудовой путь в центре с должности вожатого. В его отряд всегда стремились попасть дети, Сергею Юрьевичу доверяли иностранные группы из Японии, Китая, Сирии. Сегодня он считается самым опытным педагогом-организатором. Коллектив стал родным и для их коллег Ольги Меженной, Дарьи Гуцалюк, которые всегда стремятся быть впереди в добрых делах. Показателен также путь Вероники Немировой, которая с детства мечтала стать вожатой. Еще в школьные годы неоднократно приезжала в лагерь на оздоровление, а потом — волонтером. И хотя получила экономическое образование, осуществила свой давний замысел, успешно работает с группами младших детей. В реализации летних проектов преуспел Александр Машевский, а в профильных отрядах — Александр Подберезский. Умело наставляет и увлекает детей разных групп на добрые дела Елизавета Кореник. Из подающих надежду практикантов, которые учатся в БГУ и педуниверситете, а затем приедут сюда на работу в качестве вожатых, в центре отмечают Владимира Полищука, Анжелику Ходиченко, Анну Лебедеву. А ярким и наглядным примером для начинающих является Наталья Богдя — победитель конкурса «Вожатый года-2018». Умело корректируют поведение детей и педагоги-психологи. В частности, Полина Лобович.

Всегда на стремнине также отдел организационно-методической работы под руководством Светланы Красовской. Она слывет опытным педагогом, распорядителем, творческим и грамотным заведующим. Славные традиции старших поколений здесь приумножают Вика Воропаева, Татьяна Ясюкевич, Елена Лесовая, Ирина Гунько. Добрыми словами многие вспоминают прекрасного методиста Тамару Тармола, которая сейчас на заслуженном отдыхе. В отделе разрабатывается множество профильных программ, помимо этого, методисты целенаправленно занимаются подготовкой кадров. Ведь никто не приезжает сюда после учебного заведения с готовой специальностью «вожатый», «воспитатель». Новичков учат теории и практике, знакомят с традициями и заповедями, как проводить смены от первого дня до отъезда… Из этого же разряда волонтерский отряд «Крылья», в котором готовят вожатых не только для «Зубренка». Велик вклад в дело формирования слаженного коллектива центра также отдела кадровой, правовой работы и делопроизводства, который работает под руководством Татьяны Швайковской. Здесь же с особой теплотой и благодарностью вспоминают инспектора по кадрам Станиславу Каврус, которая отработала на этой должности длительное время со дня открытия пионерлагеря.

Немало ярких спортивных праздников на счету физкультурно-оздоровительного отдела во главе с Андреем Андреевым. Особой популярностью у детей пользуется «Минута спортивной славы», где проявить себя может практически каждый ребенок. Достойные наработки отдела приумножают инструктора Виталий Филипович, отличный футболист и волейболист, Константин Гурский, Олег Августинович. Большую роль в становлении физкультурно-оздоровительной работы в центре в своё время сыграл Евгений Геллер, который внедрил большинство методик, используемых в «Зубрёнке» по сей день. Всегда в тренде также отдел культурно-массовой работы и детского творчества Светланы Хильман. Эстафету руководителя подразделения Светлана Ивановна приняла от уважаемой Ольги Милковской, которая сейчас в декретном отпуске. Работу многочисленных кружков с использованием сложных современных техник здесь умело направляют творческие педагоги дополнительного образования Галина Сакович, Наталья Андреева, Наталья Шнитко, Александр Близнюк, Павел Ровба, Павел Гринько. Увлекательные занятия с профильными отрядами мастерски проводит Юрий Моляков. Во многом благодаря им «Зубренок» успешно выступает на международных и республиканских фестивалях, в игровых программах. В том числе с участием сильных команд «Артека», «Орленка», «Океана», «Зеркального», казахстанского «Балдаурена». Из года в год проводится в центре популярный в стране конкурс «Юные таланты Беларуси» по самым разным направлениям: хореография, вокал, декоративно-прикладное, поэтическое творчество, хоровые коллективы, театры мод… Каждый из них на профессиональном уровне организовывает Татьяна Егоршина. Заслуживает внимания и бизнес-компания, где дети познают, как открыть дело, составить калькуляцию, чтобы не остаться «в минусе», а на изготовлении тех же сувениров, игрушек — заработать, пусть и не большие, но свои деньги.

Подавляющее большинство приезжающих на оздоровление в «Зубренок» дают в опросах высокую оценку работе местной школы. У нее, следует отметить, славные традиции и чудесные педагоги. В былые времена дети сюда приезжали на целый месяц. Понятное дело, не посещать уроки столько времени неприемлемо. Поэтому первому завучу Леониду Апанасевичу пришлось выстраивать весь образовательный процесс.

— Леонид Иванович, — вспоминает нынешний заместитель директора по учебной работе Анна Плешак, которая в «Зубренке» уже тридцать семь лет, — приходил к нам, молодым педагогам, на уроки, многому учил. Очень благодарна в своем становлении и его жене Марии Петровне, которая с душой руководила методическим объединением учителей математики. Мы в педколлектив пионерлагеря попали по распределению в 1982 году — я, Эльвира Жук и Тереза Гриневич, которая позже переехала в Молодечно. Очень теплые воспоминания оставила также энергичная Мария Филанович, заслуженный учитель Беларуси. Душу вкладывали в школьную работу Зинаида Литвиненок, Елена Адамицкая, Сергей Зверуго, эрудированная Мария Путря. Нельзя также не отметить компетентных в вопросах педагогики Владимира Гордея, Елену Ролич, Сергея Косика, Елену Петрушко, Марину Оскирко…

Началом современного этапа развития школы, как и всех остальных подразделений центра, можно с уверенностью указывать 2002 год. Он отмечен приходом талантливого и энергичного директора Надежды Онуфриевой. Теперь главный акцент делается на информатизацию и передовые технологии образовательного процесса, заслуживающие внимания новшества, что позволяет идти в ногу со временем. В ходу сегодня мультимедийные проекторы, планшеты, цифровые датчики, интерактивные доски, мультиборды, мобильные классы. А в золотом кадровом реестре центра множество удивительных педагогов, которые всегда в творческом поиске. Среди них — Александр и Маргарита Близнюки, Виталий Красовский, Юлия Бондарева, Марина Чернявская, Александр и Ольга Король, Анастасия Григорович, Юлия Кулик, Наталия Вершило, Екатерина Молякова, Татьяна Багинская, Ольга Гладун, Алексей Данильчик.

Будучи студенткой педагогического университета имени Петра Машерова в Витебске, Екатерина Шаркель приезжала в «Зубренок» на практику, потом получила сюда направление на должность воспитателя. С тех пор минуло десять лет, сегодня Екатерина Ивановна — заместитель директора по учебно-методической работе. В перечне главных задач — реализация путевок, обеспечение научно-методического сопровождения оздоровительных лагерей страны. Здесь систематизируется опыт их работы, а перед началом и по завершении оздоровительной кампании со всеми заинтересованными проводятся семинары-совещания. При обучающих мероприятиях широко используются современные технологии, посему не обязательно ехать на Нарочь — со всеми новинками можно ознакомиться на месте. Начинала эту работу с изменением статуса пионерлагеря в 2009 году первая заведующая Татьяна Куцко, а спустя четыре года ее сменил хороший хранитель добрых традиций Валерий Щамель. Он же ответствен за обеспечение международного сотрудничества. К счастью, таких проектов с каждым годом становится все больше. Здесь уместно вспомнить японцев, которые сегодня отдыхают в «Зубренке». А вообще проект «Беларусь — Япония: на крыльях дружбы» по оздоровлению детей из страны восходящего солнца работает уже восемь лет с обязательным медицинским обследованием, в чем гостями проявляется неизменная заинтересованность. Прочные связи налажены и с Китаем, Сирией… Стали традиционными международные форум «Дружба без границ», фестиваль «Две страны — одна судьба».

— В мою бытность практиканткой, — замечает Екатерина Шаркель, — организацией «заездов-отъездов» занималась добросовестная Любовь Ролич. Она и сегодня работает в центре, только на другой должности. Ощутима лепта в деятельность нашей службы также Людмилы Хвалько, Татьяны Якимович, заведующей отделом по реализации путевок Оксаны Корольчук, специалиста по работе с клиентами Светланы Янович, по маркетингу — Дарьи Молофей. Все стараются, хорошо поставлена работа с комитетом по образованию Мингорисполкома, главными управлениями по образованию областей, что обеспечивает центру необходимую загрузку. А вот начало экскурсионным познавательным поездкам ребят по увлекательным маршрутам озерного края и республики, притом довольно успешно, положила в 2002 году Елена Наукович.

Не станем сбрасывать со счетов в «Зубренке» и важную оздоровительную составляющую. Особенно возросли ее возможности после основательной реконструкции медицинской части. За последние три года здесь появилось много новых кабинетов и оборудования. «И сейчас, — уверяет заместитель директора по лечебно-оздоровительной работе Александр Кишко, — не стоим на месте. Вот и теперь готовимся открывать кабинет лор-врача. Накануне каждого летнего сезона стараемся освоить новые процедуры или внедрить эффективную оздоровительную программу для детей. С чего начинали? Была у нас одна ванна для подводного душ-массажа и комната аромотерапии. А сегодня имеем хорошую водолечебницу, полный спектр физиотерапевтических процедур, есть в наборе и разные виды массажа: ручной, бесконтактный, механический. Каждый ребенок, который приезжает к нам, проходит медосмотр. Если выявляются какие-то заболевания, он попадает в отдельную диспансерную группу, с которой мы работаем более плотно. Конечно, при согласии родителей».

Медицинским сопровождением детей в процессе смены и заездов в центр, спортивных и массовых мероприятий занимается отделение лечебной работы. Возглавляет его опытный врач-педиатр I категории Елена Шибанова. Другое важное направление — оздоровительно-профилактическое — обеспечивает слаженная команда врача-эпидемиолога высшей категории Светланы Нестеренко. Она же занимается и санитарно-гигиеническим контролем. Важным достижением медчасти можно считать то, что здесь никогда не пересекаются потоки здоровых и больных детей. До Александра Кишко ею руководил Леонид Кисель, который десять лет назад ушел на повышение. Настоящими профессионалами здесь себя зарекомендовали врач-педиатр ультразвуковой диагностики Татьяна Боженок, медсестры Ольга Мелешко,

которая отработала целых сорок

пять лет, Оксана Хильман, Елена Савостьян, Тамара Хильман и санитарка изолятора Лидия Зимницкая. А к семейной паре зубных врачей Ивана и Марины Черепко, как услышал в «Зубренке», приезжают на прием со всей страны…

Учеба, путешествия, игры, всевозможные мероприятия и оздоровительные процедуры для ребят в чудесном центре — все это прекрасно. Но не менее важно хорошо их накормить, поселить в уютную комнату. С решением этих задач успешно справляется служба заместителя директора по организационно-хозяйственной работе Нины Мармузевич. Да и разве может быть иначе, если подход к делу серьезный и ответственный? В частности, об этом свидетельствует и следующее: меню для детей здесь разрабатывали с помощью сотрудников Могилевского технологического университета! А чтобы представить объемы ежедневных забот, достаточно указать количество работающих в этой службе — 162 человека. Это повара и официанты, коменданты и уборщики служебных помещений, снабженцы и сторожа. Плюс торговля, склады, прачечная. Между прочим, в ней только за июль постирано белья, почищено ковров, с учетом услуг, оказанных населению, почти 10 тонн.

— У нас, — рассказывает Нина Михайловна, — мало сотрудников, которые отработали два-три года, в основном — более пятнадцати. По пятьдесят лет трудовой стаж у рабочей по стирке и ремонту Нины Апанович, уборщицы служебных помещений Любови Ролич, немногим меньше у ее коллег Евгении Волосевич и Анны Шабан, которая не так давно ушла на заслуженный отдых. За сорок — у повара Наталии Радевич, более двадцати — у её коллеги Олега Зимницкого.

В дружной команде немало и других добросовестных и ответственных специалистов. У них разные должности, но всех объединяет и сплачивает «Зубренок», где трудятся от души. И это почитается за честь, потому что далеко не каждому судьба преподносит возможность проявить себя в привлекательной и вечно молодой стране детства. На хорошем счету у администрации заведующие столовой Татьяна Ролич, производством — Людмила Курганская, прачечной — Тереса Рамяница, общежитием — Алеся Чернявская, повар Ирина Млечко, диетсестра Инна Куко, швея Зинаида Путырская, коменданты Мария Щамель и Елена Точицкая, продавец Светлана Тарасенко, уборщики служебных помещений Светлана Гредюшко и Мария Прилуцкая, Раиса Саросек и Люция Койро, сторожа Петр Артаев, Александр Куцкевич, Петр Кисель и начальник участка охраны Светлана Максимович. Из тех, кто сегодня уже на пенсии, но немало сделал для развития и процветания службы, приумножения богатых трудовых традиций, следует отметить комендантов Зинаиду Врублевскую и Нину Галиевскую, уборщиков служебных помещений Владиславу Дунец, Галину Берняк, Софью Козловскую, Зинаиду Кисель, Зою Чернявскую, Ледию Каптенок.

Полноценную жизнедеятельность центра трудно представить без слаженного функционирования технической части. Это сполна обеспечивает служба главного инженера Анастасии Мацко. Сама она на этой должности недавно, с начала февраля прошлого года. Известное дело, службу «ставили на ноги», возводили объекты, проводили реконструкции, обновляли технический парк в основном предшественники — Александр Тармола и Алексей Швед. Особенность ее в том, что сюда входит не только «гараж», но и электрики, сантехники, строители, дворники. Безопасные перевозки детей и сотрудников центра обеспечивают опытные и ответственные водители Николай Стадольник, Михаил Буто, Александр Гачиков, Владимир Кайко, Александр Ролич. Службу энергетиков возглавляет добросовестный Андрей Лисовский, сантехников — Егор Зеленский. В первой из них высококлассным специалистом себя зарекомендовал слесарь КИПиА Анатолий Мисуно, а в другой — сварщик Владимир Курганский. Казимир Пусевич не только хороший машинист насосных установок, но и помогает ухаживать за деревьями и кустарниками. Садовник Валентина Кириловец, помимо всего прочего, выращивает в теплице тысячи цветов, которые потом радуют глаз на обширной территории центра. Значителен вклад в укрепление центра строительных бригад, многие работы выполняются собственными силами профессионально и качественно. Руководят бригадами Александр Воднев, Виталий Ролич и Анатолий Терешкевич. Большая нагрузка и на команду дворников из девяти человек. Вы только представьте: уследить за всем, что творится на 76-гектарной площади! Тем не менее справляются. Хорошим подспорьем для них является то, что каждую неделю в центре проводится «чистый четверг». Алексей Ярмакович работает здесь вместе с женой Мариной, занимается теперь в основном обкашиванием территории. Ему в этом помогают Дмитрий Дроздик, Павел Сапега. Из службы гаража следует отметить ведущего инженера-механика Сергея Улицкого, механика Павла Людского.

А вот как весь коллектив центра срабатывает в экономическом плане, первыми узнают в управлении бухгалтерского учета и финансов. Подразделение небольшое, но и у него забот хватает. Помимо хозрасчетной, внебюджетной деятельности, пристального внимания требует и контрольно-ревизионная. Не будем забывать наличия магазинов, пиццерии «Сытые детки», кафе «Остров сокровищ», фито-бара, выездной торговли кондитерскими изделиями собственного производства. В прошлом году при бухгалтерии появился планово-экономический сектор, который занимается разработкой калькуляций на многочисленные платные услуги. И не только. Здесь же обсчитывают пребывание иностранных групп, эффективность использования рабочего времени в том или ином подразделении. «Наша служба, несмотря на внешнюю обыденность, — утверждает главный бухгалтер Инна Криштафович, — интересная и увлекательная. Она у каждого работника оставляет чувство удовлетворенности, особенно — если месяц или квартал завершаем с весомой прибылью, что становится приятной закономерностью. В том, что теперь все складывается наилучшим образом, вижу большой вклад предшественников. Хороший и заметный след в нашей службе оставили те, кто отработал в бухгалтерии больше четверти столетия — Евгения Волосевич, Тамара Ковшик, Фаина Ворсо, Софья Манолик, Ольга Хильман. Довольно продолжительное время ее возглавляли Петр Радион, Геня Прокопец — она и ныне, нам на радость, в строю. Их славные традиции добросовестного служения интересам центра мы бережно сохраняем и целенаправленно приумножаем».

Аналогичной позиции, как убедился, придерживаются и во всех остальных службах «Зубренка». Его коллектив в атмосфере профессионализма, творчества и взаимовыручки продолжает порученное дело государственной важности, свой выверенный, яркий и незабываемый путь. Путь в праздник, светлое и манящее романтикой завтра!

Павел ЖУКОВ.