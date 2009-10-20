Об организации призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2019 года
Гражданам мужского пола, которым исполнилось 18 лет, а также гражданам старших призывных возрастов, проживающим по месту постоянного жительства (регистрации) на территории Мядельского района, утратившим право на отсрочку от призыва на срочную военную службу, службу в резерве, явиться в военный комиссариат Мядельского района (г. Мядель, ул. Промышленная, д. 6) в срок и с документами, указанными в повестке.
Гражданам, подлежащим призыву на срочную военную службу, службу в резерве в августе-ноябре 2019 г., и не получившим персональную повестку о явке на мероприятия по призыву на срочную военную службу, службу в резерве необходимо лично прибыть в военный комиссариат Мядельского района (г. Мядель, ул. Промышленная, д. 6) в период с 12 августа по 29 ноября 2019 г., имея при себе документ, удостоверяющий личность.