Летне-осенняя охота на водоплавающую и болотную дичь открывается с 10 августа

С 10 августа 2019 года в арендованных охотничьих угодьях открывается летне-осенняя охота на водоплавающую и болотную дичь.

Охота разрешена в светлое время суток, способами – из засады, с подхода, с подъезда с применением маломерных судов (без двигателей либо с выключенными двигателями). При этом использовать разрешается только гладкоствольное охотничье оружие и патроны, снаряженные дробью. На дичь можно ходить с охотничьими собаками всех групп, кроме гончих и борзых. Допускается безружейная охота с использованием ловчих птиц.

Допускается добыча только охотничьих видов, указанных в охотничьей путевке. Кроме того, при любом законном нахождении в охотничьих угодьях разрешается добыча волка, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны, сороки с использованием способов и орудий, разрешенных для охоты на животных, указанных в путевке.

Добыча дикого животного, не отнесенного к охотничьим, или охотничьего животного, не указанного в путевке (кроме волка, лисицы, енотовидной собаки, серой вороны и сороки), является незаконной и влечет административную, либо уголовную ответственность, в зависимости от причиненного вреда окружающей среде, а также обязанность возмещения нарушителем ущерба.

В случае незаконной добычи дикого животного, являющегося образцом СИТЕС (подпадающего под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) или включенного в Красную книгу, размер вреда, причиненного окружающей среде, исчисляется в двойном или тройном размерах соответственно. При незаконной добыче дикого животного, обитающего в угодьях, в которых запрещено его изъятие, размер вреда исчисляется в тройном размере.

Также следует помнить, что на охоте можно находиться только с разрешенными орудиями охоты. Ношение картечи и пули при охоте на водоплавающую дичь строго запрещено.

Р. Лесин.

Зам. начальника Мядельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.