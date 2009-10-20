Волонтеры Минщины примут участие в старте республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем»

Совершать добрые дела, тем более, когда они особенно необходимы, уже давно стало хорошей привычкой волонтеров движения БРСМ «Доброе Сердце». Белорусский республиканский союз молодежи уже не первый год является инициатором и организатором благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем», которая проходит ежегодно в преддверии празднования Дня знаний.

В последний месяц лета по всей республике начнут свою работу школьные базары, учащиеся активно готовятся к новому учебному году: выбирают школьные принадлежности и примеряют новую форму.

Но все ли могут позволить себе приобрести такие необходимые в жизни каждого школьника вещи? На кого надеяться ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации?

С 1 августа волонтерские отряды БРСМ Минщины «Доброе Сердце» организуют сбор канцтоваров, школьных и спортивных принадлежностей, а также любых вещей, которые смогут пригодиться остро нуждающимся многодетным, неполным семьям, семьям, испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, а также детским интернатным учреждениям.

Традиционное благотворительное мероприятие Минской областной организации БРСМ с каждым годом привлекает всё большее количество желающих протянуть руку помощи к новом учебному году. В результате проведения акции адресную социальную поддержку от Союза молодежи получат более ста ребят Центрального региона.

Мероприятия пройдут сразу в нескольких уголках Минской области.

Молодечно ­­­– 01.08.2019 в 12.00 возле книжного магазина «Спадчына» (по адресу ул. Притыцкого, 5) в преддверии празднования Дня знаний волонтерами движения «Доброе Сердце» будет организован сбор школьной одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров и других вещей. В ходе акции адресная социальная помощь будет оказана остро нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, детским интернатным учреждениям, за которыми закреплены отряды движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» (Станкевич Елена – 8029-851-81-64).

Солигорск – 01.08.2019 с 09.00 до 19.00 в гипермаркете «Green» (по адресу ул. Железнодорожная, 21А) волонтеры БРСМ «Доброе Сердце» будут раздавать буклеты и предлагать принять участие посетителям гипермаркета приобрести канцелярские принадлежности, которые в дальнейшем будут переданы детям-сиротам, многодетным семьям и тем кто испытывает трудности при подготовке детей к школе (Жовнерик Алена – 8033-353-06-37).

Держинск – 01.08.2019 в 12.00 возле площадки Станьсковского ДК (по адресу д.Станьково, ул Войсковая, 12) будет дан старт акции «В школу с Добрым Сердцем». В связи с летним отдыхом детей и подростков, организации их летнего досуга волронтерами Дзержинского райкома БРСМ организуется районное открытие республиканской благотворительной акции «В школу с Добрым Сердцем». На территории Станьковского сельсовета находится социальный приют, над которым шефствуют волонтерские отряды БРСМ «Доброе Сердце». В развлекательную-игровую программу включены: концертная программа артистов ДК, будет организована площадка для сбора средств, нуждающимся. Рядом расположена зона с нанесением аквагримма, а малышей будут развлекать ростовые куклы. (Прокопчук Александра – 8029-261-24-11).

Акция призвана напомнить о том, что с нами есть люди, которым особенно нужна наша помощь и поддержка. И, объединив усилия молодежи в значимой творческой деятельности, молодежь сможет привнести частичку добра и радости в жизнь этих людей.

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, Татьяна, 289-15-28, 44-747-39-54