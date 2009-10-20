Специальное комплексное мероприятие «Быт» проходит с 29 июля по 3 августа 2019 года в Мядельском районе

Специальное комплексное мероприятие «Быт» проходит по инициативе Министерства внутренних дел с 29 июля по 3 августа 2019 года в Мядельском районе.

Целью мероприятия является комплексное применение мер индивидуальной профилактики правонарушений и мер превентивного воздействия в отношении граждан, допускающих насилие в семье, повышение уровня взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и вовлечение граждан для оказания им содействия при реализации профилактических мероприятий по предупреждению насилия в семье.

В рамках данного мероприятия сотрудники районного отдела внутренних дел проинформируют граждан о возможностях государственных органов и общественных объединений в решении проблем насилия в семье, положениях Закона Республики Беларусь от 4 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений». К лицам, совершающим насилия в семье, будут приняты меры профилактического воздействия.

 

Д. РЫБАКОВ. 

Временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника отдела, подполковник милиции.



30 лiпеня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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