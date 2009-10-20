Топ-20 советов по энергосбережению

Не пренебрегайте естественным освещением. Светлые шторы, светлые обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и офиса и сократят использование светильников.Выполняйте отделку помещений в светлых тонах. Обратите внимание на цвет стен вашей квартиры и офиса. Чем больше света отражают стены помещения, тем менее мощные лампочки требуются для освещения и тем меньше электроэнергии они расходуют. Гладкая белая стена отражает 80% направленного на нее света, а темно-зеленая, например, — уже только 15%.

Содержите в чистоте лампы и плафоны

Грязь и пыль, скапливающиеся на них, снижают эффективность осветительного прибора на 10-30%. Особенно часто загрязняются светильники и лампы на кухнях с газовыми плитами.Используйте комбинированное освещение.

Мощность люстры можно считать достаточной, если на 1 м2площади приходится 15-25 Вт мощности ламп накаливания (мощность люминесцентных, в том числе и энергосберегающих, ламп будет в 4-5 раз меньше). Для местного освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках.Совокупность общего и местного освещения называется комбинированным освещением. В результате грамотной реализации комбинированного освещения в комнате 18-20 м2экономится до 200 кВт*ч в год.

Оборудуйте ваш дом и офис светорегуляторами

Светорегуляторы помогают регулировать уровень освещения в комнате. Если в комнате слишком яркое освещение — его можно убавить, при этом еще и сберегается электроэнергия.

Применяйте системы автоматического управления освещением

Использование различных систем автоматического управления освещением, позволяющих самостоятельно включать и выключать освещение или даже менять его интенсивность в зависимости от заданного сценария с помощью датчиков, реагирующих на свет, звук или движение, также поможет экономично использовать электроэнергию.

Пользуйтесь энергосберегающими лампами

Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие компактные люминесцентные лампы поможет снизить потребление электроэнергии на освещение в квартире в 5-6 раз. Современная энергосберегающая лампа служит 10 тыс. часов, в то время как лампа накаливания — в среднем 1,5 тыс. часов, то есть в 6-7 раз меньше. Но при этом ее стоимость примерно в 4 раза больше. Затраты окупаются менее чем за год. Компактная люминесцентная лампа мощностью 11 Вт по светоотдаче равноценна лампе накаливания мощностью 60 Вт.

Уходя, гасите свет!

Выключайте свет, когда в нем нет необходимости. Кого не впечатлит тот факт, что сто ламп накаливания, работающих вхолостую, за час «съедают» несколько килограммов угля или литров нефти?! Но, выключая за собой свет, не забывайте, что от частого щелканья выключателем лампочки перегорают быстрее. Для изготовления новой лампы требуется больше энергии, чем вы сэкономите, часто выключая ее на короткое время. Имеет смысл выключать обычную лампу накаливания, только если вам не потребуется свет в ближайшие 10 минут.

Отопление и утепление

В холодное время года особенно важно помнить также и о сбережении тепла в наших домах. Ведь когда нам не хватает тепла от батарей центрального отопления, мы обогреваемся электрическими приборами. И тратим при этом электрическую энергию.

Подготавливайте приборы отопления к отопительному сезону

Батареи должны быть чистыми и снаружи, и внутри. Радиаторы необходимо периодически промывать. Если и после промывки вода плохо поступает в радиатор, пришла пора его менять.Если позволяют финансовые возможности, старые радиаторы необходимо заменить на современные, более эффективные и эстетичные. Не загораживайте батареи декоративными плитами, панелями и не накрывайте даже шторами — это снижает теплоотдачу на 10-12%. Батареи должны быть открыты, чтобы теплый воздух свободно циркулировал от батареи в комнату. Мебель должна отстоять от батареи не менее чем на 15 см. Установив за радиатор отопления теплоотражающий экран из пенофола или обычной фольги, можно повысить температуру в квартире на 1-2°С. Покраска батарей в темный цвет увеличит теплоотдачу на 5-10%.

Утепляйте ваш дом!

По оценкам специалистов, от 40 до 70% потерь тепла происходит через окна и двери. Утепление квартиры под силу каждому. Дополнительная тепловая изоляция окон или установка современных пластиковых или деревянных стеклопакетов повышают температуру в помещении на 4-5°С. Застекленный, без щелей балкон также помогает утеплить квартиру, защитить ее от сквозняков. Один из лучших способов сохранить тепло, уходящее через входную дверь, — установить вторую дверь, создав тем самым теплоизолирующий тамбур. Это позволит увеличить температуру в помещении на 2-3°С.Если вы живете на первом этаже или над холодным помещением, для утепления пола можно уложить под половое покрытие минеральную вату, гидрофобный пенопласт или полистирол. Деревянные (паркетные, дощатые) полы теплее, чем линолеум. Ковер добавит вам тепла и комфорта. Теплоизоляции также помогут навесные потолки, разнообразные декоративные потолочные плитки, панели.

Покупайте бытовую технику с умом

Установлено семь классов энергоэффективности приборов: от наибольшей (А) до наименьшей (G). Классы А, В и С указывают на экономичность, класс D называют промежуточным, а вот классы Е, F и G считаются неэкономичными. Энергосберегающие модели стоят дороже, но их использование позволяет сэкономить 2/3 потребляемой энергии. Поэтому они окупаются за 3-4 года, а дальше приносят вам чистую прибыль в виде сэкономленной энергии. В целях экономии старайтесь использовать технику класса A и выше (недавно появились классы A+ и A++).

Не оставляйте оборудование в режиме stand by

Не оставляйте оборудование в режиме stand by (режим ожидания) — используйте кнопки включить/выключить на самом оборудовании или выключайте из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети, например, телевизора, компьютера, музыкального центра, позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт*ч в год.

Мобильные устройства и аккумуляторы

Не оставляйте зарядное устройство для мобильного телефона, фотоаппарата, плеера, ноутбука и т.п. включенным в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата. Зарядное устройство при этом все равно потребляет электрическую энергию, но использует ее не на зарядку, а для нагрева. Когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно, до 95% потребляемой энергии расходуется впустую.

Электроплита

При использовании посуды, которая не соответствует размерам электроплиты, теряется 5-10% энергии. Для экономии электроэнергии на электроплитах следует применять посуду с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии до 40-60%. При приготовлении пищи желательно закрывать кастрюлю крышкой, поскольку быстрое испарение воды удлиняет время готовки на 20-30%. После закипания желательно перейти на низкотемпературный режим.

Компьютер и телевизор

Помимо того что необходимо выбирать модель, как можно более экономно расходующую электроэнергию, нужно также придерживаться ряда простых правил. Без необходимости не стоит включать и выключать компьютер, поскольку у него сокращается срок службы. Если в течение какого-то времени компьютер вам не понадобится (но не менее часа), можно выключить монитор, так как он потребляет 70% энергии, необходимой для работы компьютера. С телевизорами ситуация аналогичная — уходя ненадолго, не стоит их выключать.

Электрочайник

Важно своевременно удалять из электрочайника накипь. Накипь образуется в результате многократного нагревания и кипячения воды и обладает малой теплопроводностью, поэтому вода в посуде с накипью нагревается медленно, а электроэнергии расходуется больше.Грейте то количество воды, которое действительно необходимо, лишняя горячая вода очень быстро перестает быть горячей, и вся затраченная энергия пропадает зря. Подумайте также, обязательно ли вновь доводить до кипения уже раз вскипевшую воду, ведь не всегда нужен именно крутой кипяток. Если вам постоянно необходима горячая вода, то можно большое количество воды нагреть в электрочайнике и затем перелить ее в термос. Вода, таким образом, долго не остынет, а дополнительной энергии на поддержание необходимой температуры не потребуется. Экономия энергии при этом может составить до 50%. Кроме непосредственной экономии изрядного количества киловатт, ваш чайник проработает дольше, так как его реже будут включать. Денежная экономия в этом случае тоже может быть немалой.

Пылесос

При использовании пылесоса на треть заполненный пылесборник ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает потребление электроэнергии.

Стиральная машина

Современные стиральные машины так же, как и холодильники, подразделяются по классам энергоэффективности. Стиральная машина класса А расходует менее 1 кВт*ч за стирку, класса G — почти 2 кВт*ч. А теперь посчитаем: в среднем семья стирает 2-3 раза в неделю, это 100-150 стирок в год, а за 10 лет — до полутора тысяч стирок. Следовательно, затраты на электроэнергию будут существенно разниться в зависимости от класса стиральной машины.При стирке в автоматических стиральных машинах львиная доля энергии тратится на подогрев воды. Диапазон температур для стирки довольно широк — от холодной до 90-95°С. Пользоваться высокотемпературным режимом стирки следует только тогда, когда это действительно необходимо. Современные стиральные порошки настолько эффективны, что даже самые сильные загрязнения в самой простой машине прекрасно отстирываются при температуре не более 60°С. Экономия электроэнергии может составить до 50%. А если белье нужно лишь слегка освежить — смело стирайте его в холодной воде. Для слабо загрязненного белья не стоит использовать программу предварительной стирки. При этом экономятся стиральный порошок, время, вода и до 15% электроэнергии.При неполной загрузке стиральной машины расходуется до 10-15% электроэнергии; при неправильной программе стирки — до 30%.

Холодильник, морозильная камера

Устанавливайте холодильник подальше от отопительных и нагревательных устройств. Если температура в комнате, где стоит холодильник, достигает 30ºC, то потребление им электроэнергии удваивается.

Не кладите теплые продукты в холодильник, дайте им остыть до комнатной температуры.Своевременно размораживайте морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.

Кондиционер

Кондиционер должен работать при закрытых окнах и дверях. Иначе он будет охлаждать улицу или другие помещения, а там, где необходима прохлада, будет по-прежнему жарко. При этом электроэнергия будет тратиться зря. Зимой, если в помещениях очень тепло, лучше убавить отопление, а не включать кондиционер.