Охраны животного и растительного мира

Согласно статье 24 Закона, на особо охраняемых природных территориях теперь запрещается движение и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест. На водных объектах, расположенных в границах ООПТ, нельзя использовать лодки с моторами мощностью свыше 15 лошадиных сил.

Что касается размещения палаток и палаточных городков, туристских стоянок, то это возможно только в местах, определенных решением городского или районного исполкома или планом управления ООПТ.

Отправляясь на отдых в места, относящиеся к ООПТ, гражданам следует узнать об условиях, определяющих природопользование (в том числе сбор грибов, ягод, рыболовство и др.) на этих территориях. Ознакомиться с границами заповедников, заказников, национальных парков и памятников природы можно, используя кадастровую карту на сайте Национального кадастрового агентства и карту ООПТ на сайте Минприроды.

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В связи с многочисленными поступившими обращениями граждан Мядельская межрайонная инспекция охраны животного и растительного мира обращает внимание граждан, что согласно Правил добычи, заготовки или закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 2006 г., установлены ограничения и запреты.

Так, запрещается добывать длиннопалого (узкопалого) рака с длиной тела менее 10,5 сантиметра (от острия рострума до конца тельсона);

с использованием более трех раколовок на человека;

с оставлением раколовок без визуального контроля, а также с использованием их в темное время суток;

с использованием осветительных приборов и (или) плавательных средств, а также лов руками в темное время суток;

с использованием аквалангов и иных орудий добычи диких животных, за исключением раколовок.

Разрешается добывать длиннопалого (узкопалого) рака в объеме – 2 кг в сутки.

Раколовка – орудие добычи раков, представляющее собой сетчатый квадрат (круг) с диаметром не более 100 сантиметров с закрепленной в центре наживкой или ловушку длиной не более 100 см с одним или несколькими, но не более 5 входами с диаметром входного отверстия не более 70 сантиметров.

Нарушая данные требования, граждане могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

Р. ЛЕСИН

Заместитель начальника Мядельской

межрайонной инспекции охраны

животного и растительного мира