Минская и Оренбургская области подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов

Подписи под документом поставили председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко и временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.
Срок действия документа –5 лет. Соглашение предполагает, что обе стороны будут стремиться к торгово-экономическому партнерству, способствовать расширению и укреплению сотрудничества научно-технической, социально-гуманитарной сферах, осуществлению международных и внешнеэкономических связей.
– Я уверен, что наше сотрудничество активизирует обмен опытами между нашими областями и в результате поможет в реализации успешных проектов и развитии культурных обменов, – подчеркнул Анатолий Исаченко.
Кроме того, 17 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и Законодательным Собранием Свердловской области.Соглашением предусмотрено укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности. Это предполагает обмен текстами нормативных правовых актов, их проектов, аналитическими, методическими и другими материалами, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, проведение совместных конференций, семинаров, встреч.
Дополнительно. Минской областью заключено 40 соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации и более 100 – между районами и г. Жодино с административно-территориальными единицами Российской Федерации. Это позволяет осуществлять взаимодействие на долгосрочной договорной основе.
Справочно.За 20 лет товарооборот Минской области с Российской Федерацией увеличился в 6,2 раза.
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