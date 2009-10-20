Минская и Оренбургская области подписали соглашение о сотрудничестве на Форуме регионов

Соглашение между Минским облисполкомом и Правительством Оренбургской области о сотрудничестве и развитии связей подписано сегодня во время работы VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Миноблисполкома.

Подписи под документом поставили председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко и временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер.

Срок действия документа –5 лет. Соглашение предполагает, что обе стороны будут стремиться к торгово-экономическому партнерству, способствовать расширению и укреплению сотрудничества научно-технической, социально-гуманитарной сферах, осуществлению международных и внешнеэкономических связей.

– Я уверен, что наше сотрудничество активизирует обмен опытами между нашими областями и в результате поможет в реализации успешных проектов и развитии культурных обменов, – подчеркнул Анатолий Исаченко.

Кроме того, 17 июля было подписано соглашение о сотрудничестве между Минским областным Советом депутатов и Законодательным Собранием Свердловской области.Соглашением предусмотрено укрепление сотрудничества в сфере нормотворческой и депутатской деятельности. Это предполагает обмен текстами нормативных правовых актов, их проектов, аналитическими, методическими и другими материалами, развитие прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, проведение совместных конференций, семинаров, встреч.

Дополнительно. Минской областью заключено 40 соглашений о сотрудничестве с регионами Российской Федерации и более 100 – между районами и г. Жодино с административно-территориальными единицами Российской Федерации. Это позволяет осуществлять взаимодействие на долгосрочной договорной основе.

Справочно.За 20 лет товарооборот Минской области с Российской Федерацией увеличился в 6,2 раза.



18 лiпеня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

Каментаванне закрыта

Рубрыкі

Надвор'е ў Мядзеле

pogoda.by

Пошук у архіве сайта

Навіны краіны

Cвяты

Праздники Беларуси

Апытанне

Як вы праводзіце лета?

View Results

Loading ... Loading ...

Старонкі

Спасылкі

Апошнія каментарыі

Фотападарожжа

на Блакітных азёрах возера Мястра на Блакітных азёрах від на Мядзел

Пабрацімы Мядзела