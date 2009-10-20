Областной велотур соберет в Мядельском районе более 600 гонщиков

Областной велосипедный тур, посвященный Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, состоится 20 июля в Мядельском районе, сообщили БЕЛТА в Миноблисполкоме. Старт заезда будет дан в национальном детском центре “Зубренок” в 11.00. Следующие остановки будут в курортном поселке Нарочь и возле памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в деревне Минчаки, где пройдет церемония возложения цветов к мемориалу. Финиширует тур на городском пляже Мяделя. Всего гонщики преодолеют 31 км по шоссе и пересеченной местности. В заезде примут участие более 30 команд: это работники Миноблисполкома, аппаратов гор- и райисполкомов, председатели районных и Жодинского городского Советов депутатов, структурных подразделений силовых структур, а также представители организаций, предприятий и общественных объединений столичного региона. Ожидается, что на велосипеды сядут более 600 человек. По окончании велотура лучших участников наградят. Вечером в Мяделе на сцене под открытым небом по улице Набережной состоится концертная программа. Главная идея тура – популяризация здорового образа жизни и бережного отношения к памяти погибших во время Великой Отечественной войны. Организаторами выступают главное управление спорта и туризма Миноблисполкома и Мядельский районный исполнительный комитет.

По информации БелТА.



18 лiпеня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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