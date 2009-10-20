Анатолий Исаченко: «Межрегиональное сотрудничество становится более результативным»

На открытии секции министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин отметил важность развития производственных кооперационных отношений предприятий машиностроительной сферы России и Беларуси в рамках Союзного государства. В качестве примера он привел завод «БЕЛАЗ». В 2017 году на предприятии была принята программа по созданию на территории Российской Федерации центров технической поддержки потребителей техники «БЕЛАЗ». В настоящий момент реализация данной программы находится в активной фазе.

Сейчас порядка 60 процентов продукции предприятия приходится на горнодобывающие предприятия России. Объем отгрузки белорусского производителя карьерной техники в 2018 году превысил 1 миллиард долларов, при этом около 600 млн долларов пришлось на российский рынок.

По мнению председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко, «БЕЛАЗ» – это пример успешной промышленной кооперации, когда финальное производство стимулирует поставщиков разрабатывать новые изделия и продукцию мирового уровня. Компания не просто расширяет объемы выпуска и реализации своей продукции в России, но и активно взаимодействует с российскими поставщиками комплектующих, даже отчасти в какой-то степени стимулирует их к дальнейшей разработке изделий: генераторов, дизелей, двигателей, других комплектующих, которые в определенной степени формируют новые модели самосвалов.

В целом Анатолий Исаченко считает, что в межрегиональном сотрудничестве сосредоточен огромный потенциал, который может ускорить темпы роста объемов взаимного товарооборота Беларуси и России.

— Межрегиональное сотрудничество набирает свои обороты, оно становится более масштабным, результативным, прагматичным, нацеленным на конечные результаты, — заявил глава центрального региона.

Также в рамках работы секции с докладом выступила председатель Жодинского городского Совета депутатов Наталья Сушко. Она отметила, что город формирует более 13% областных объемов промышленного производства. Жодино открыт для российских партнеров, и в настоящее время с регионами Российской Федерации подписано 5 договоров о сотрудничестве.

– Для повышения инвестиционной привлекательности два земельных участка, расположенных на территории города, вошли в состав свободной экономической зоны «Минск». Мы готовы предоставить данные территории российским компаниям для создания производств с предоставлением налоговых льгот, а также предложить российским инвесторам свободные земельные участки для реализации своих проектов, – сказала председатель городского Совета депутатов.

Участники заседания пришли к выводу, что органам государственной власти всех уровней в обеих странах нужно активизировать усилия по выработке разносторонних взаимовыгодных и эффективных форм межрегионального сотрудничества на базе Союзного государства в различных сферах деятельности, в том числе в социально-экономической области.

Дополнительно. Во время экспертной сессии внимание также прозвучали вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарных проектов и другие.

В секции «Туризм как драйвер экономического и культурного развития регионов России и Беларуси» принял участие начальник управления спорта и туризма Минского облисполкома Евгений Булойчик, а в секции «Образовательное пространство России и Беларуси: проекты и направления развития» выступила начальник главного управления по образованию Татьяна Апранич.