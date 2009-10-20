Связующая нить поколений

Согласитесь, событие вовсе не ординарное в жизни всего озерного края. Поэтому интересно было встретиться с директором центра Надеждой Онуфриевой, поинтересоваться, как они восприняли весть о награждении, что предпринимают для достойной встречи юбилея, до которого уже рукой подать — 17 августа.— Начну с того, что группа наших сотрудников отправилась на торжественную церемонию открытия II Европейских игр в Минск. Никакого сообщения в средствах массовой информации о подписании соответствующего указа еще не было. И вдруг мне неожиданный звонок из Совмина: так, мол, и так, вас наградили. Скажу откровенно: всех нас охватило чувство гордости за свое учреждение. Получилось, что два знаменательных события слились воедино. В душе ликовали так, что не передать. Попозже поступило и множество поздравлений с разных концов страны. Адресовали мне и такой вопрос: «А что вам это дает?» Отвечала просто: дает уважение и почет, осознание того, что наш труд замечен и оценен. Вы знаете, в стране много людей трудится не покладая рук, но не всем удается получить такую оценку. Это ни в коем случае не значит, что мы какие-то особенные. Но то, что нас заметили, оценили, коллективу приятно, вызывает чувство удовлетворенности. Потому что в общем успехе есть вклад буквально каждого сотрудника, начиная от рабочего по благоустройству территории и заканчивая директором учреждения.— И это тоже. Сейчас у нас отдыхает 1250 детей. Прежде всего коллективу учреждения нужно продолжать работать так, чтобы все ребята покидали «Зубренок» в хорошем настроении, с чувством удовлетворенности от проведенной здесь смены. Верно и то, что накануне юбилея многое делается по укреплению материально-технической базы центра. Сейчас заканчиваем создание практически еще одного лагеря. Имею в виду «Радужный круг», состоящий из четырех коттеджей, двух беседок, небольшой танцевальной площадки. В каждом таком домике с комфортом размещается один отряд, а это — минимум двадцать пять детей. Три из них уже заселены, а четвертый будет сдан в эксплуатацию к концу лета. Здесь нужно отметить, что все это возводится за собственные средства. Пользуется спросом и открытый недавно «Шатровый сквер» — релаксационная площадка в окружении сосен, где вожатые знакомятотряды, любят проводить свободное время дети. К юбилею закончена также парковая композиция «Твое сердце, вожатый, должно быть большим и не должен в нем гаснуть огонь!» Это творение скульптора Спартака Арутюняна и архитектора Армена Сардарова. А студенты архитектурного факультета Белорусского национального технического университета около двух недель назад завершили разрисовку некоторых зданий. В частности, привлекательный облик приобрел «Лидер-клуб».

— Наверное, проводятся к юбилею центра и какие-то массовые мероприятия, конкурсы?

— Безусловно. Отмечу то, что к 50-летию своего учреждения мы готовим книгу «Страна детства, радости, мечты». Акцент в ней сделан на истории его становления, на сотрудниках, которые здесь работали. Много воспоминаний, интервью. На мой взгляд, удался и конкурс сочинений «Зубренок» в моей жизни», который проходил с 11 февраля по 15 мая нынешнего года. В нем приняли участие более тысячи человек: учащиеся школ, гимназий, лицеев, учреждений среднего специального и дополнительного образования детей и молодежи, сотрудники нашего центра разных поколений, представители родительской общественности. Многие работы не оставляют равнодушным, достают до сердца. Вот один мальчик пишет: «Если бы вы знали, как я хочу поехать в «Зубренок»! Потому что я вырос на его песнях, которые с задором исполняла старшая сестра, и на тех легендах, которые она услышала в лагере…» По решению жюри победителем конкурса признана учащаяся средней школы №1 города Островец Полина Войткевич, она награждена путевкой на смену с 12 по 23 августа, во время которой и пройдет празднование нашего юбилея, а также дипломом центра. На втором месте — учащийся столичной гимназии № 20 Станислав Лазарев. Он получит именное приглашение на юбилей в один из праздничных дней: с 16 по 18 августа. Победителями же среди сотрудников учреждения разных поколений, представителей родительской общественности, а также социальных партнеров стали Надежда Комкова, Ирина Горбацевич и Наталья Шишова. Их также пригласим на 50-летие, вручим дипломы.

— Скажите, а что чаще всего вспоминали в сочинениях участники конкурса?

— Те моменты, когда человек был удовлетворен жизнью, испытал чувство успеха, востребованность, а также яркие факты, события, которые зацепили, оставили след в душе. Кстати, это характерно и для детей, и для взрослых. Только первые получают признание в группе, среди сверстников в отряде, а вторые — в трудовом коллективе. Наверное, наша главная «технология» и заключается в создании для

человека ситуации успеха. Это как добыча руды, в которой удается отыскать золотые самородки. Сказанное касается не только нашего подрастающего поколения, но и педагогов, медиков, столяров, которые виртуозно занимаются резьбой, водителей, досконально знающих технику, тех же умельцев-поваров с их отличными щами и рассольниками… Хотя во главе угла стоят прежде всего кадры, умеющие находить подход к детям. Это с них у нас формируется первая административная и ответственная единица — педагог-организатор. Он руководит жизнью целого корпуса, у него в подчинении полтора-два десятка воспитателей. Тем не менее поиск на этом не прекращается. Из лучших педагогов-организаторов получаются способные заведующие отделами, заместители директора. Могу с чувством удовлетворения заявить, что вся сегодняшняя команда центра — собственные кадры, кроме директора.

— Скажите, а можно ли здесь привести конкретные примеры?

— Конечно. Вот заместитель директора Марина Шлык. Она приехала в «Зубренок» по распределению, здесь уже девятнадцать лет. Начинала вожатым, потом прошла ступеньки педагога-организатора, методиста, заведующего отделом. Марина Валерьевна — просто отличный специалист, обладающий огромными организаторскими способностями. Но и она работает не с чистого листа, а продолжает развивать систему, созданную до нее другими людьми. В частности, Любовью Астафьевой, Андреем Малиновским, который позднее защитил диссертацию, стал кандидатом психологических наук. Если взять коллектив школы центра, то там заместителем директора по учебной работе является Анна Плешак. Она местная, всю жизнь здесь провела, по образованию — учитель математики. Анна Львовна также продолжает дело, заложенное ее предшественниками. Нельзя не вспомнить выдающегося педагога Марию Филанович, заслуженного учителя БССР. Очень многие в разговорах отмечают исключительную компетентность Марии Константиновны, интеллигентность. А самым первым завучем школы был Леонид Апанасевич, прекрасный физик, хороший художник. Вместе с супругой Марией Петровной они проработали здесь всю жизнь. Это сейчас можно купить все что необходимо для оформления того или иного учебного кабинета. Во времена же Леонида Ивановича все приходилось делать собственными руками, готовить раздаточный материал, быть настоящими энтузиастами. Теплые воспоминания в коллективе и о семейных дуэтах отменных педагогов Николая и Майи Прузан, Петра и Ванды Бойдак. Профессионализм, ответственность характерны не только этой категории наших сотрудников. Не одно десятилетие отработала поваром Ольга Чернявская, не намного меньше стаж и у Натальи Радевич. Сегодня столовой заведует Татьяна Ролич. Именно ей пришлось осваивать такие новые формы организации питания как шведский стол, выборное меню, романтический ужин, а также сирийскую, японскую, китайскую и другие кухни, чтобы за обеденным столом ребята из этих стран не испытывали разочарования и неудовлетворенности. Намного больше, чем просто водители, Николай Стадольник, Александр Гачиков, Владимир Кайко. В поездках они удачно могут совмещать свою основную профессию с обязанностями воспитателей, экскурсоводов. За порядком, чистотой и уютом в корпусах следят сестры-хозяйки и коменданты Светлана Буто, Мария Щамель, Елена Точицкая, Мария Кисель, Валентина Усович, Елена Костюк. Это во многом благодаря им ребята чувствуют себя в «Зубренке» как у себя дома. Отмечу здесь и заместителя директора по хозяйственной части Нину Мармузевич. На ее долю выпал непростой период реконструкции центра, когда закупалась мебель, оборудование. В обязанности Нины Михайловны входит и организация работы объектов торговли на нашей территории. А их не так и мало: пиццерия «Сытые детки», кафе «Остров сокровищ», продуктовый магазин, корчма… В актовом зале центра главный распорядитель — Сергей Хильман. Его привязанность к «Зубренку» можно считать семейным делом. Отец Николай Петрович был здесь первым киномехаником, отработал на этой должности более тридцати шести лет, мать Мария Александровна трудилась медицинской сестрой, а супруга Светлана Ивановна прошла путь от пионервожатой до заведующего отделом культурно-массовой работы и детского творчества. К тому же возглавляет профсоюзный комитет.



— Надежда Геннадьевна, вот вы сказали про первого киномеханика центра. Скажите, а кто были первые вожатые, где они обучались мастерству работы с детьми, ведь это, пожалуй, самое сложное — уметь привить им лучшие человеческие качества и гражданские ценности?

— Вы знаете, почти все считают, что главный в «Зубренке» — директор. Но на самом деле, при всей важности руководителя, для детей самый главный вожатый. Именно он делает отдых незабываемым, его в первую очередь вспоминает ребенок. И мне, как директору, это нисколько не обидно. Если так происходит, значит и руководитель неплохой, потому что доверяет детей хорошему вожатому. Скажу и следующее: отыскать такого даже сегодня бывает очень непросто. Не говоря уже о временах создания нашего центра. Торжественное открытие лагеря «Зубренок» для пионерского и комсомольского актива школ республики состоялось 17 августа 1969 года. В тот день на линейке первый секретарь ЦК ЛКСМБ Геннадий Жабицкий вручил пионерское знамя первому председателю совета дружины Сергею Горшкову. При этом присутствовали и почетные гости — Председатель Президиума Верховного Совета БССР Иван Климов, заместитель министра просвещения республики Николай Мурашко, бывшая пионерка-партизанка Лидия Вашкевич, представители школ, в которых учились пионеры-герои Марат Казей и Николай Гойшик. Опыта работы как такового у первых вожатых не было, им самостоятельно пришлось постигать

секреты своей профессии. Вместе с тем, им было у кого поучиться. Из «Артека» к нам приехали Василий Мачуйский и Геннадий Герасименко, а позже из «Орленка» — Ирина Романюк, Рита Житная, семья Лидии и Юрия Костюченко, которая отработала здесь всю жизнь. Еще до начала первой смены вожатые учились планировать работу, проводить линейки, разучивали песни, танцы, игры… Да и затем днем вожатые были с ребятами в отрядах, а после отбоя — на занятиях в школе вожатых. Так что первым приходилось несладко. Зато очень скоро здесь были созданы своеобразная столица счастливого детства и штаб многих интересных начинаний пионерской организации республики.

Хочу подчеркнуть и то, что людей к нам приходит очень много, а надолго задерживаются, нередко на всю жизнь, неординарные. Просто нельзя не отметить уроженца здешних мест Сергея Зверуго. Получив высшее образование, вернулся в родной край, устроился к нам вожатым. Потом работал на других должностях, учителем географии. Здесь встретил свою жену Маргариту, которая работала вожатой, создали семью, у них родился сын. А еще Сергей Леонтьевич имел хобби — пел, играл на баяне, любил рисовать, его картины до сих пор украшают наши интерьеры, по его разработкам оформлены многие кабинеты. И практически все он делал профессионально. Особого внимания заслуживает оформленная Сергеем Зверуго спелео-пещера — красивейший грот. Очень тепло о нем отзывался известный в нашей стране певец Алексей Хлестов, который не единожды отдыхал со своим братом в отряде Сергея Леонтьевича. Затем им на смену пришло следующее поколение вожатых: Владимир Гордей, Елена Ролич, семья Александра и Маргариты Близнюк. Очень важный и ответственный теперь участок работы у Светланы Красовской, которая возглавляет отдел организационно-педагогической работы. Муж ее Виталий Евгеньевич, местный, — учитель информатики. Подтягивается и прекрасное молодое пополнение. В частности, назову Павла Гринько, который у нас около семи лет. За это время создал семью, приобрел квартиру, крепко обосновался в озерном крае. Поэтому мы можем смело говорить о преемственности поколений, что и станет основным лейтмотивом на нашем юбилейном праздничном мероприятии.

— Надежда Геннадьевна, какими знаниями, по вашему мнению, должен обладать хороший вожатый, воспитатель?

— Прежде всего базовыми. Случается, к нам приезжают хореографические коллективы. У некоторых, как потом оказывается, не отработаны базовые движения, они практически не работали у станка. И вот выходят такие на сцену в красивых и дорогих костюмах, а вместо выступления получается кривляние, которое никого не впечатляет. Поэтому даже диплом о высшем образовании не всегда является гарантией того, что его обладатель станет классным специалистом. И очень здорово, когда у начинающего есть хороший наставник, а помимо этого — желание по-настоящему освоить свою профессию. Одним из важных составляющих успешной работы «Зубренка» как раз и является четкая преемственность традиций.

— А на какие мероприятия делается ставка при работе с детьми, которые приезжают к вам на оздоровление?

— Прежде всего они должны быть интересными для детей. У нас есть мероприятия, которые проводят уже около пятидесяти лет. Плохо это или хорошо? На мой взгляд, хорошо все то, что востребовано. Таковы «Фестиваль искусств», «Вожатский вечер», «Спортландия». У них канва как бы одна, но каждый год наполняется новым содержанием. А самое главное, каждый раз меняется состав участников, которые также привносят новизну. Немало лет и конкурсу «Мисс Зубренок», образовательному форуму «Вектор на будущее», международному молодежному форуму «Дружба без границ», кадетской смене «За честь Отчизны». На отдельные из них дети приезжают поучаствовать специально, а с ними в качестве болельщиков — и родители.

— Надежда Геннадьевна, насколько знаю, наследство вам при приеме «Зубренка» досталось далеко не лучшее. Центр нуждался не только в обновлении материально-технической базы, вся воспитательная работа также требовала совершенствования. За счет чего вам удалось превратить учреждение, которое в то время переживало не лучшие времена, в образцовый центр, куда сегодня мечтают попасть многие дети?

— «Зубренок» — это не здания и сооружения. Это люди, которые работали и работают на протяжении всех пятидесяти лет его существования. Именно они определяли успех дела, целеустремленно превращали учреждение в настоящую страну детства. Необходимо учитывать и то, что у каждого руководителя были свое время, свои возможности. Достаточно вспомнить хотя бы годы перестройки, развала Советского Союза, смены учредителей. В частности, первым директором сюда назначили Михаила Харитоновича. Он организовывал строительство лагеря, набирал первый состав коллектива. Затем целых двадцать лет его возглавлял Николай Жук, заслуженный учитель БССР. И если в первом заезде было всего 180 ребят, то при Николае Александровиче пионерлагерь значительно расширился. Пришел он сюда с должности заведующего районо, где добросовестно отработал двенадцать лет, а до этого возглавлял Сырмежскую среднюю школу. Нужно сказать, что страна доверяла мядельским кадрам. На смену Николаю Жуку пришел Евгений Хомяков, после него — Виктор Мехович, которые также «стартовали» в «Зубренок» с должности заведующего районо. И каждый новый руководитель стремился сделать в лагере что-то хорошее. Здесь появились «фирменные» традиции, ритуалы, сочинялись песни. Первые из них связаны с именем Анатолия Янковского, который прибыл сюда на работу в ноябре 1969 года в качестве художественного руководителя. Хотя по специальности он являлся учителем истории, Анатолий Георгиевич имел от природы хороший музыкальный слух, играл на баяне, гитаре, пианино. Немаловажно, что до этого Анатолий Янковский имел опыт работы в «Артеке», умел увлечь детей рассказами и музыкой. Одна из его песен стала нынешним гимном центра «Здравствуй, «Зубренок». Были и другие: «Песенка о вожатом», «Вечерняя зубрятская», «Вожатское сердце»: они наполнены светом и детскими мечтами.

Безусловно, нельзя сбрасывать со счетов и кураторов центра, потому что от их позиции зависит решение многих вопросов по дальнейшему развитию и совершенствованию образовательно-оздоровительного учреждения. Именно их живая заинтересованность в сочетании с творческими и целенаправленными усилиями дружного коллектива и позволила за относительно короткий срок сделать наш центр настоящим «Зубренком». В комсомольские времена — это секретари ЦК ЛКСМБ Римма Пионова и Нина Нерад, руководитель белорусского фонда «Мы — детям» Владимир Гридюшко, заместитель министра образования Татьяна Ковалева, начальники управлений Минобразования Анна Рысевец, Георгий Бутрим, Лидия Зайцева, Лидия Суботская. Самый ответственный период, пожалуй, выпал на то время, когда министром образования был Александр Радьков — у нас широким фронтом велась реконструкция, определился новый статус «Зубренка»: из лагеря он стал Национальным детским образовательно-оздоровительным центром. Да и нынешний министр Игорь Карпенко знает о нас не понаслышке. Будучи депутатом Палаты представителей Национального собрания страны на протяжении двух созывов Игорь Васильевич неоднократно участвовал в наших мероприятиях, делился толковыми идеями по улучшению работы центра. Красноречив и тот факт, что Игорю Карпенко поручено возглавить оргкомитет по празднованию 50-летия «Зубренка». И теперь мы делаем все необходимое, чтобы это торжество прошло на высоком организационном уровне и оставило яркий след и незабываемые впечатления у всех его многочисленных участников.

Беседовал Павел ЖУКОВ.

Фото автора.