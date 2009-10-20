Пресс-конференция губернатора Минщины

В прошедшую пятницу состоялась выездная пресс-конференция председателя областного исполнительного комитета Анатолия Исаченко на базе Столбцовского района. Ее участники – представители областных и республиканских средств массовой информации – посетили в Столбцах физкультурно-оздоровительный комплекс, агроцентр «Сула Плюс», совместное предприятие «ФреорРефригерайшн», а также костел Святого Иосифа в деревне Рубежевичи и парк-музей интерактивной истории Сула, где и состоялась пресс-конференция губернатора, а также торжественная церемония награждения победителей областного соревнования среди средств массовой информации в 2019 году. Более подробно об этом читайте в следующем выпуске.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павел Жуков.

Фота автора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 лiпеня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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