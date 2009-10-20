Соглашение о сотрудничестве подписали Миноблисполком и Минская митрополия БПЦ

Торжественная церемония состоялась 11 июля в стенах Национальной библиотеки Беларуси. После заключения соглашения председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко отметил:

— Документ подразумевает тесное сотрудничество в различных сферах: культурной, социальной, образовательной. Множество благотворительных проектов реализовано и планируется реализовать в будущем. Особенно это касается нашей молодежи. Мы надеемся, что церковь поможет нам воспитать у молодых людей чувство любви к родине, чтобы они с любовью и уважением относились к своим близким, были высоконравственными.

Владыка Павел напомнил, что подобный документ руководство Минской области и Белорусской Православной Церкви подписывают уже не впервые.

— Нынешние договоренности в своем роде уникальны. У церкви есть много принципиальных соглашений с различными ведомствами. Но настолько детальное — заключается в первый раз. Церковь делает все возможное, чтобы ни один человек, нуждающийся в помощи, не остался без внимания. В одиночку сделать это очень сложно. Поэтому сотрудничество духовенства и органов власти полезно обеим сторонам, — заключил митрополит Павел.

Дополнительно

В Минской области 4 епархии Белорусской Православной Церкви — Минская, Борисовская, Слуцкая и Молодечненская. Они включают 33 благочиния, 310 священнослужителей и 385 религиозных общин, объединяющих десятки тысяч верующих.

Александр Новохрост

Фото: Светланы Курейчик