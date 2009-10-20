Об участии в Международном конкурсе

Республика Беларусь является участницей Конвенции ООН против коррупции. Генеральная прокуратура Республики Беларусь определена органом,, координирующим ее исполнение.

В соответствии со ст. 13 Конвенции ООН против коррупции каждое государство-участник принимает надлежащие меры для содействия активному участию общественности в предупреждении коррупции и борьбе с ней, для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз.

В целях усиления профилактической составляющей и вовлечения граждан в процесс реализации государственной антикоррупционной политики в июне 2019 г. стартовал очередной Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».

Его соорганизаторами выступили генеральные прокуратуры Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

К его проведению присоединились и страны БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и ЮАР).

Правила проведения Международного конкурса размещены на официальном сайте www.anticoiTuption.life, через который осуществляется прием конкурсных работ.

Возраст участников – от 14 до 35 лет. Тематическая социальная реклама представляется на конкурс в номинациях «лучший плакат» и «лучший видеоролик».

В конкурсных работах могут быть отражены современные государственные механизмы борьбы с коррупцией на всех уровнях и в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, а также роль и значение международного сотрудничества в данном направлении.

Первый этап — полуфинал проводится до 1 октября 2019 г. отдельно в каждой из стран-участниц. Затем работы в каждой номинации будут оценены национальной конкурсной комиссией. По итогам планируется проведение церемонии награждения.

Конкурсные работы, занявшие первое место, проходят во второй этап – финал, только при условии их исполнения на английском языке (плакат) и с субтитрами на английском языке (видеоролик), который пройдете 1 по 15 ноября 2019 г.

Во втором этапе Жюри Международного конкурса в каждой номинации определит победителей и призеров Торжественную церемонию награждения’ дипломами, ценными подарками и памятными призами планируется провести в декабре 2019 г. в городе Москве, приурочив к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря 2019 г.).

В этой связи предлагается в регионах республики принять меры по организации участия в Международном конкурсе работающей, творческой н обучающейся в различных учреждениях образования молодежи.

Ответственными за взаимодействие при проведении международного конкурса определены представители Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

начальник отдела информации Брылев Дмитрий Владимирович (р.т.+375 17 328 55 86, e-mail: info@prokuratura.gov.by);

заместитель начальника управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Пучковский Андрей Антонович (р.т.+375 17 203 51 33, e-mail: info@,prokuratura.gov.bv);

старший прокурор управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Искрицкий Виталий Анатольевич (р.т.+375 17 203 62 97, e-mail: info@prokuratura.gov.by).