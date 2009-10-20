Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Минской области на 01.07.2019

За январь-июнь 2019 года показатель заболеваемости ВИЧ- инфекцией в Минской области составил 14,8 случаев на 100 тыс. населения (январь-июнь 2018 года – 15,3 случая на 100 тыс. населения).

В эпидемический процесс вовлечены все возрастные группы населения, однако, основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, – люди старше 30 лет. Так 86,7% из числа зарегистрированных за январь-июнь 2019 года случаев ВИЧ – старше 30 лет, из которых 41,2% – старше 40 лет (январь-июнь 2018 года – 82,1% и 40,8% соответственно).

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины – 59,5%, доля женщин составляет 40,5%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции за январь-июнь 2019 года, составил 40,3% (январь-июнь 2018 года – 36,7%).

По кумулятивным данным (1989 – 01.07.2019) основным путем заражения является половой (62,2%), доля парентерального пути передачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составляет 34%. За январь-июнь 2019 года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 79,1%, доля парентерального пути передачи-ВИЧ – 19,4% (январь-июнь 2018 года – 75,7% и 22,5% соответственно).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных за январь-июнь 2019 года, 53,6% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 28,4% – лица без определенной деятельности, 10% – лица из мест лишения свободы (январь-июнь 2018 года – 46,3%, 33% и 14,7% соответственно).

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Минский облЦГЭОЗ».