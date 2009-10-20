Порядок взаимодействия государственных органов, иных организаций при обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного

В соответствии с документом в случае обнаружения (выявления) раненых, травмированных, больных или погибших охотничьих животных нормируемых видов их изъятие осуществляется в порядке, установленном Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 марта 2018 г. № 112.Для скоординированного взаимодействия государственных органов и иных организаций при обнаружении (выявлении) дикого животного исполнительными и распорядительными органамисоздается комиссия по оказанию помощи диким животным.

О факте обнаружения (выявления) дикого животного лицо, обнаружившее (выявившее) дикое животное, сообщает в дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям или в оперативно-дежурную службу территориального органа внутренних дел, которые в пределах компетенции принимают решение о необходимости участия в оказании помощи комиссии по указанному факту. Должностные лица, получившие информацию о факте обнаружения (выявления) дикого животного, передают ее председателю комиссии, который незамедлительно организует выезд на место обнаружения (выявления) дикого животного представителей комиссии в составе не менее трех человек.

Специалист ветеринарной службы района при визуальном осмотре дикого животного определяет возможное наличие бешенства или иных заразных болезней животных, включенных в перечень заразных болезней животных, при которых устанавливается карантин.

На основании письменного заключения специалиста ветеринарной службы района при наличии признаков бешенства у дикого животного, уполномоченными пользователями охотничьих угодий, уполномоченным председателем комиссии осуществляется умерщвление либо обездвиживание дикого животного и (или) перемещение его с последующим умерщвлением.

В случае отсутствия у дикого животного признаков заразных болезней животных, включенных в перечень, а также если оно не представляет непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан, уполномоченными лицами производится отлов и обездвиживание дикого животного (при необходимости для этого применяются специальные средства). Специалист ветеринарной службы обеспечивает применение иммобилизующего препарата с учетом индивидуальных и видовых особенностей дикого животного, а затем проводит его осмотр и при необходимости оказывает ему ветеринарную помощь.

Согласно документу, исходя из обстоятельств, членами комиссии принимается одно из следующих решений в отношении дикого животного:

- об отлове дикого животного (оно может быть передано на содержание физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, или юридическому лицу с их согласия либо выпущено в естественную среду обитания);

- о добыче дикого животного (может быть добыто в случае, если оно представляет угрозу жизни и здоровью граждан либо имеет травмы, несовместимые с жизнью).

В случае гибели дикого животного в процессе его отлова или перевозки решение об использовании его туши комиссия принимает на основании письменного заключения специалиста ветеринарной службы района. Непригодная для дальнейшего использования туша дикого животного уничтожается в соответствии с требованиями законодательства в области ветеринарной деятельности.

Мядельская инспекция ПР и ООС