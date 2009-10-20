Манит Нарочь вновь и вновь…

— В целом, — делится Владимир Владимирович, — нынешний год складывается для нас удачно. И во многом благодаря тому, что имеем возможность предложить туристам и отдыхающим широкий спектр услуг. Особенно хочу подчеркнуть — качественных. Поэтому наши гости, как правило, покидают здравницу со словами искренней благодарности. Кто-то на прощание заходит ко мне в кабинет и просит отметить за хорошую работу тех или иных сотрудников, кто-то оставляет отзыв в книге замечаний и предложений. В одном из них есть такие слова: «Сердечное спасибо персоналу санатория “Белая Русь” за организацию лечения, активного отдыха и культурной программы в дополнение к сосновому лесу и прекрасному озеру Нарочь… Жанна Кривошеева». Или вот еще: «В вашем санатории отдыхаю второй и, надеюсь, не последний раз. Всё нравится, начиная с кухни и заканчивая процедурами. Сотрудники проявляют внимательное и очень доброе отношение. Спасибо вам большое, всех благ. Санаторий находится в таком красивом месте, что обязательно буду рекомендовать отдохнуть и подлечиться здесь своим друзьям и знакомым. Люблю тебя, “Белая Русь”! Лилия Анатольевна». Вот и получается, что озеро Нарочь манит людей вновь и вновь. А мы силами своего слаженного коллектива делаем всё необходимое, чтобы гостей, как и их искренних положительных откликов о нашей работе, было как можно больше.— Владимир Владимирович, расскажите более конкретно о том, что предлагает ваша здравница людям, которые приезжают сюда на отдых? И во сколько обходится им оздоровление?— Начну с того, что теперь на курортах «высокий сезон», в это время спрос на путевки традиционно возрастает. Соответственно, цены на них идут вверх. Не исключение и мы. С 17 июня по 23 августа однокомнатный одноместный номер обходится в сутки в 87 рублей. В эту стоимость входят проживание, питание, лечение и разовое ежедневное посещение бассейна. Объём бесплатных медицинских процедур определяет на первом приеме врач, их количество зависит и от того, как надолго к нам заехал человек. Есть и более бюджетный вариант: двухместный однокомнатный номер — 68 рублей. Естественно, в октябре-декабре, до самых новогодних праздников, цена уже значительно ниже: соответственно 62 и 52 рубля.Теперь о том, что предлагаем своим гостям. Прежде всего, это комфортабельные, уютные и светлые номера с полным сервисом. Есть у нас и коттеджи гостиничного типа. Само собой — вкусное, разнообразное и сбалансированное питание, в котором преобладают блюда как нашей национальной, так и европейской кухни. Плавательный бассейн также можно считать одним из лучших на курорте. В нем есть подсветка, искусственный водопад, подводное массажное устройство, гейзеры. На берегу Нарочи имеем собственный обустроенный пляж, а на нем — пункт проката катамаранов, бар. В свободное время отдыхающие могут поиграть в бильярд или теннис, сходить в библиотеку или кинозал, на развлекательную шоу-программу или отправиться на экскурсию по историческим достопримечательностям Мядельщины и соседних регионов. Немаловажным считаю и то, что наши корпуса и коттеджи окружает сплошной хвойный лес. Очень кстати и наличие на территории здравницы двух скважин минеральной воды. Если из первой она широко используется для ванн, то из второй по химическому составу и лечебному применению близка к поступающей из источника №1 в украинском Трусковце или литовском Друскининкае.— А насколько соответствует современным требованиям ваша лечебная база? Ведь не секрет: если не заниматься ее развитием, то вскоре здравница окажется на обочине санаторной системы.— Совершенно верно. Поэтому мы постоянно расширяем перечень медицинских услуг, в том числе и платных. Одних кабинетов для проведения ручного массажа имеем девять. Совсем недавно обновили кабинет невролога, в котором работает врач высшей категории Елена Балашко. Елена Иосифовна оказывает услуги отдыхающим на платной основе, и раньше там стояли четыре кушетки. Потом специалист, который в нашем санатории нарасхват, обратилась ко мне с просьбой расширить кабинет по той причине, что проблемно удовлетворить все заявки. Сейчас в кабинете Елены Балашко шесть кушеток, на которых пациенты получают сеансы гирудотерапии, иглорефлексотерапии, карбокситерапии. Есть и один тракционный стол с аппаратом «Ормед-профессионал», который эффективен при реабилитации и профилактике заболеваний у людей с неврологическими проявлениями шейного, грудного и поясничного остеохондроза, а также лечения суставов. Стоит все это недешево, но с учетом стабильной загрузки на выходе имеем хорошие экономические показатели. Привели в надлежащий порядок после капитального ремонта и кабинет гидропатии. Обновили его полностью, заменили оборудование, инженерные сети. Там работают теперь и душ Шарко, и циркулярный, и восходящий. Кстати, процедуры отпускаются по назначению врача, бесплатно. Куда больше стало порядка после текущего ремонта и на коридорах второго этажа первого спального корпуса. И еще. Буквально на днях появилась благоустроенная площадка под открытым небом с тренажерами на любой вкус. Вход туда всем желающим свободный, что для отдыхающих очень удобно: пришел, когда захотел.



— Владимир Владимирович, а что планируете сделать хорошего для улучшения материально-технической базы здравницы в ближайшей перспективе?

— Так уж складывается ситуация, что основные объемы ремонтных работ мы проводим осенью. Почему? Арифметика проста: в июле-августе самый большой наплыв отдыхающих, а, следовательно, возрастает и наша выручка, прибыль. Рассчитывать же на помощь со стороны теперь не приходится, надежда только на собственные средства. Так вот, в наших планах — отремонтировать фойе второго этажа административного корпуса с заменой ограждений и остеклением столовой. Намечаем также расширить свой магазин, который теперь работает по принципу сувенирной лавки. Он станет значительно просторнее, там появятся товары как промышленной группы, так и продовольственной. Все это обойдется приблизительно в 300 тысяч рублей.

— Скажите, а кто из ваших сотрудников чаще всего заслуживает слов благодарности со стороны отдыхающих, много делает для повышения имиджа своего санатория?

— Отвечу так: стараются все. Поэтому дирекция не только поощряет работников разовыми премиями, но и постоянно изыскивает пути повышения заработной платы. В частности, с 1 июля прошлого года мы подняли ставку первого разряда на 20 процентов, что позволило среднюю зарплату по здравнице увеличить на 130 рублей. Сейчас также экономические показатели складываются неплохо: за пять месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выручка возросла на 12 процентов. Исходя из этого, прорабатываем вопрос, чтобы после завершения третьего квартала ставку первого разряда повысить еще на 10 процентов. А из наших лучших работников отмечу заместителя директора по медицинской части Инессу Русак, врача-терапевта Галину Бенецевич, постовую медсестру первой категории Марину Кадушкевич, очень толкового массажиста Максима Бриля, начальника отдела маркетинга Наталью Гирину, приветливых и ответственных дежурных администраторов Елену Курто и Людмилу Казаченко, повара Евгению Марцинкевич и официантку Анастасию Смолячкову…

— Интересно, а кто в основном у вас, Владимир Владимирович, отдыхает? Какова загрузка здравницы?

— На мой взгляд, загрузка неплохая. По прошлому году она составила 82 процента, нисколько не хуже и сейчас. Что касается отдыхающих, то это, в основном, россияне — чуть более половины, треть — сотрудники МВД и члены их семей, остальные — жители Беларуси. Думаю, подобная раскладка сохранится и на ближайшую перспективу.

Беседовал Павел ЖУКОВ.