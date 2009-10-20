Сёння – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 75-годдзе вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей и гетто, жители и гости Мядельщины!

Сердечно поздравляем вас с Днем Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

3 июля для всего белорусского народа — символ национальной гордости и памяти, единства нашего общества и преемственности традиций. Эта священная дата в сердцах каждого, кто знает цену мира и свободы своего Отечества.

Люди, завоевавшие для нас независимость, стали настоящими символами эпохи. Мы преклоняемся перед величием ратных и трудовых свершений, чтим героев Победы. Выражаем вам, уважаемые ветераны, свою сердечную благодарность за то, что сегодня мы живем под мирным небом. От всей души желаем здорового долголетия, спокойствия и радости.

Любовь к Отчизне, уважение к своей истории служат единению народа, укреплению государства и являются залогом мощи и процветания синеокой Беларуси. Мы самостоятельно строим и созидаем наше будущее: приводим в порядок населенные пункты, растим детей, поддерживаем таланты культуры, образования, спорта.

С Днем Независимости вас, дорогие жители и гости Мядельщины! С 75-й годовщиной освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков!

В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого здоровья, неизменной любви к Отчизне, уверенности в собственных силах и прекрасном будущем нашей страны.



Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.