II Европейские игры: финальный день соревнований

II Европейские игры в Минске вышли на финишную прямую. Сегодня, в заключительный день соревнований, участники разыгрывают последние награды. Своих обладателей обретут 36 медальных комплектов в шести видах спорта. В десятый соревновательный день в программе представлены: спортивная гимнастика, бокс, велогонки, карате на татами, бадминтон, греко-римская борьба. Сегодня же состоится торжественное закрытие II Европейских игр, которое начнется в 22.00 на Национальном олимпийском стадионе “Динамо”. В церемонии примут участие победители и призеры II Европейских игр и легенды белорусского спорта.

Читать полностью: https://www.belta.by/sport/view/ii-evropejskie-igry-finalnyj-den-sorevnovanij-glavnoe-obnovljaetsja-353295-2019/



30 чэрвеня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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