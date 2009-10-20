II Европейские игры: финальный день соревнований
II Европейские игры в Минске вышли на финишную прямую. Сегодня, в заключительный день соревнований, участники разыгрывают последние награды. Своих обладателей обретут 36 медальных комплектов в шести видах спорта. В десятый соревновательный день в программе представлены: спортивная гимнастика, бокс, велогонки, карате на татами, бадминтон, греко-римская борьба. Сегодня же состоится торжественное закрытие II Европейских игр, которое начнется в 22.00 на Национальном олимпийском стадионе “Динамо”. В церемонии примут участие победители и призеры II Европейских игр и легенды белорусского спорта.
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