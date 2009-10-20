Председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко направил поздравительные телеграммы в адрес спортсменов Минщины, завоевавших награды на II Европейских играх.

Обращаясь в адрес национальной команды по художественной гимнастике, в составе которой-две золотых медали в групповых упражнениях завоевала уроженка Слуцка Карина Ермоленко, Анатолий Исаченко отметил: «Проявив необыкновенную силу характера и высочайшее мастерство, продемонстрировав восхитительную грацию и красоту групповых упражнений, Вы подтвердили свой высокий статус и заслуженно победили! Эти победы являются продолжением замечательных традиций в художественной гимнастике!»

Поздравляя Ольгу Намазову, ставшую бронзовым призером соревнований по самбо, председатель Миноблисполкома выразил уверенность, что главные ее старты еще впереди. «Войдя в тройку лучших борцов самбо Европы, Вы подтвердили свой высокий уровень подготовки и внесли серьезный вклад в развитие самбо в Минской области», — подчеркнул он.

Еще одного самбиста родом с Минщины — Юрия Рыбака — Анатолий Исаченко поздравил с завоеванным серебром. «Бойцовские качества всегда отличали спортсменов Минской области. Яркая зрелищная борьба в финале доставила радость болельщикам, которые с большим интересом и ожиданием наблюдали за самоотверженным выступлением», — говорится в телеграмме. «Убежден, что с таким умением настроиться на результат, силой духа и характера Вам по плечу самые сложные амбициозные вызовы и цели» — эти слова поздравительной телеграммы председателя Миноблисполкома адресованы Анастасии Мирончик-Ивановой, завоевавшей серебряную медаль в легкой атлетике.

Иван Анискевич получил поздравление в связи с бронзовой наградой II Европейских игр по самбо.

«Вы продемонстрировали высокое мастерство, достигнутое многолетним трудом и упорными тренировками. Все с большим интересом следили за ярким, самоотверженным выступлением, которое стало свидетельством замечательных традиций самбо в Минской области и ярким ориентиром для молодых спортсменов», — говорится в телеграмме.

Всем победителям и призерам II Европейских игр Анатолий Исаченко пожелал крепкого здоровья, счастья, добра, благополучия, новых спортивных успехов и побед.

(с.) “Мінская праўда”