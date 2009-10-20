Спутник хорошего настроения и здоровья
В ЧИСЛЕ курортных лидеров Нарочанского края, известных далеко за пределами нашей страны, уже не первый год находится и санаторий “Спутник”. Многое можно объяснить его более чем удачным расположением: практически прямо на берегу самого большого в Беларуси озера, в окружении медноствольных разлапистых сосен. Одним из чудесных уголков Мядельщины, талантливо воспетым на весь белый свет великим мастером поэтической строки Максимом Танком. Не секрет и то, что сегодня только пейзажами, пусть даже самыми лучшими, многочисленных отечественных туристов на продолжительный отдых не заманишь. Тем более — иностранцев. “Поэтому, — делает акцент в беседе хорошо известный в районе директор здравницы Владимир Сержант, — мы к прекрасным пейзажам предлагаем своим гостям проживание в комфортабельных номерах в корпусах и коттеджах. Плюс к этому — сбалансированное питание на выбор, в котором преобладают блюда белорусской и европейской кухни. Очень важным и перспективным считаю широкое использование в оздоровлении людей, которые приезжают к нам на отдых, классических и инновационных методов курортной терапии. Теперь оказываем более четверти тысячи разных диагностических, лечебных процедур. И работа в этом направлении никогда не приостанавливается. Вот и недавно наш славный врачебный корпус пополнился окулистом, первоклассным специалистом, и неврологом. Всё необходимое оборудование для их успешной работы у нас имеется. И запросы клиентов, а их, кстати, у Елены Сарковой и Галины Пуляк хватает, удовлетворяются сполна. На очереди у нас — открытие современного стоматологического кабинета. На мой взгляд, именно работа в этом направлении позволит “Спутнику” иметь стабильную востребованность на рынке санаторных услуг и в перспективе. Это однозначно повышает имидж здравницы, ее привлекательность, как и слаженная, ответственная и качественная работа нашего коллектива. Все кадры трудятся добросовестно, с полной отдачей. А самая большая по
численности служба у моего первого заместителя Александра Лукашевича…”
И действительно, Александр Николаевич по своей должности курирует работу более чем половины коллектива санатория, около ста шестидесяти человек. Отвечая на вопрос, какая из служб является самой главной, Александр Лукашевич склоняется к тому, что все они нужные и несут большую ответственность за безукоризненное выполнение возложенных обязанностей.
— Конечно, — говорит Александр Николаевич, — есть службы, без которых успешную деятельность здравницы и вообще трудно представить. Взять хотя бы подразделение ведущего инженера-энергетика Ивана Храпана. Оно небольшое, только пять человек, но отвечает за бесперебойную работу всего освещения, лифтов, системы вентиляции, насосов, медицинского и технологического оборудования. И если что-то выходит из строя, нужно быстренько восстановить, иначе не избежать претензий со стороны отдыхающих. А этого ни в коем случае допускать нельзя. О том, что мы довольно успешно работаем в этом направлении, свидетельствует следующий отрадный факт: у нашего санатория насчитывается более двух с половиной тысяч постоянных клиентов. Очень значителен вклад в формирование привлекательного имиджа “Спутника” также у службы ведущего инженера-теплотехника Сергея Семашко. Дело в том, что у нас имеется собственная котельная, три артезианские скважины питьевой воды и две — минеральной. Это хорошо тем, что мы ни от кого не зависим ни по теплу, ни по горячей воде, унитарное предприятие полностью автономно, что позволяет обеспечивать лучшие экономические показатели. А следовательно, иметь больше финансов на модернизацию и оснащение номеров, приобретение современного медицинского оборудования, привлечение в коллектив высококвалифицированных специалистов, расширение сферы услуг.
— Александр Николаевич, всё это так. Но, считаю, совсем не второстепенной задачей является обеспечение отдыхающим в номерах чистоты и уюта, образцового порядка. Немаловажно также, как выглядят места общего пользования — вестибюли, коридоры, холлы, территория…
— Совершенно верно. За всем этим, за исключением территории, постоянно следят подчиненные заведующей корпусами Татьяны Янкиной. Объём работ у них большой, достаточно сказать, что у нас только одних номеров 231. Тем не менее, двадцать девять санитарок со своими обязанностями справляются хорошо. Главной же оценкой их работы являются многочисленные благодарности отдыхающих в книге замечаний и предложений. Такая же не очень приметная, но очень ответственная служба у команды ведущего инженера-механика Виктора Локутиевского. В частности, добрых слов заслуживает небольшой коллектив прачечной из пяти операторов. Самое главное, что мне никогда не приходилось слышать претензий к их работе. Отсутствие нареканий по стирке, отмечу, предопределяет и то, что перед открытием прачечной в 2012 году закупили хорошее оборудование бельгийского производства. В гараже у нас стоит 12 единиц разной техники, работает 7 водителей. Есть и автобусы, и трактора, и легковые автомобили… На днях приобрели для перевозки пассажиров новый современный “МАЗ”. Автобус повышенной комфортабельности, есть и кондиционер, и телевизор. Планируем использовать его на доставке групп отдыхающих из той же Прибалтики, в поездках на экскурсии. Преимущества новой техники уже смогли оценить в прошедшее воскресенье некоторые наши сотрудники из разных служб. Тридцать пять человек по профсоюзной линии побывали 23 июня в Минске на соревнованиях по художественной гимнастике. Впечатление у всех великолепное. И от того, что удалось побывать на II Европейских играх, и от нового прекрасного автобуса. Тем более, что наши соотечественницы Анастасия Рыбакова, Карина Ярмоленко, Арина Цицилина, Анна Гайдукевич в групповом многоборье завоевали золото. Серебро досталось болгаркам, бронза — россиянкам. Каждому из нас есть чем гордиться!
— Было время, Александр Николаевич, ваш санаторий славился своим кафе, которое никогда не пустовало.
— Оно и сейчас не пустует, пользуется устойчивым спросом у отдыхающих и жителей близлежащих регионов. Многим нравится созданный там уют, хорошая и разнообразная кухня, дискотеки, а перед ними по определенным дням — игра на рояле. В успешной работе кафе вижу и заслугу его компетентной заведующей Натальи Резанович, которая прошла все три уровня профессионального образования: кооперативное училище, технологический техникум в Барановичах, Гомельский кооперативный институт. На своем месте там и повара, бармены, официанты, администратор… Вроде и мелочь, но наши гости, которые приезжают в кафе на автомобилях, могут оставить их на охраняемой стоянке. Бесплатно. И если проанализировать работу кафе за пять месяцев по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, то имеем 10-процентную прибавку по товарообороту. А вообще, за интересное и полезное проведение свободного времени отдыхающими у нас отвечает культурно-массовый сектор во главе со Светланой Горбач. В ее подчинении инструктора бассейнов, спортзала, культорганизаторы. Работает в здравнице и детская игровая комната. Поэтому у приехавших сюда на оздоровление есть возможность на время медицинских процедур оставить своего ребенка с опытным воспитателем Екатериной Точицкой. И малышам с ней не приходится скучать. В программе, которая продолжается з 9.30 до 16.00, — литературные, познавательные, интеллектуальные и настольные игры, мастер-классы, пазлы, раскраски, мультфильмы. Проводятся также подвижные и спортивные игры на свежем воздухе, конкурсы детской самодеятельности. Благо, у нас есть площадка с горками, качелями, песочницами, домиками, где дети могут играть часами.
— Скажите, Александр Николаевич, насколько нравится вам ваша работа, чего в ней больше: удовлетворения от созидательного коллективного труда или разочарования?
— Скажу откровенно: преобладает первое. Вы знаете, так уж сложилась жизнь, что основная ее часть приходится на Нарочанский курорт, и об этом не сожалею. Заканчивал я факультет общественного питания Могилевского технологического института, по специальности — инженер-технолог. Там и со своей женой, Анной Алексеевной, познакомился. Распределение получил в Гродно, потом служба в рядах Советской Армии, а жену (она заканчивала учебу годом позже) направили на работу в Нарочский курорткооп. Уезжать отсюда она не захотела, поэтому пришлось после увольнения в запас променять областной центр на курортный поселок. Шесть лет преподавал кулинарию в Нарочском училище, затем полтора десятка лет отработал заместителем директора и одновременно директором ресторана в туристической гостинице «Нарочь». На работу меня тогда принимал Михаил Сиськевич, вскоре его сменил Андрей Малько. Запомнились также хорошими делами и Леонид Малец, который возглавлял гостиницу, а также своей добросовестностью Геннадий Аксючиц, много сделавший хорошего на должности заместителя директора по административно-хозяйственной части. Непродолжительное время работал и в других местах на курорте, а последние восемь лет — в санатории «Спутник». Что и говорить, ответственность большая. Представьте на мгновение: где-то пропала электроэнергия и всё останавливается. Напряжения прибавляют и более мелкие поломки. Например, забарахлила ручка в балконной двери в одном из номеров. И в одном, и другом случае неисправность нужно устранить оперативно, качественно удовлетворить полученную заявку. А для этого все службы должны работать слаженно, в едином ключе. Для меня еще важно, что и в семье порядок. Вырастили с женой двоих сыновей. Старший Костя окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, работает ведущим инженером в банковской сфере, имеет свою семью, а мы — внуков-двойняшек: Лешу и Ксюшу. Еще больше отличился в учебе младший Евгений. Он окончил Нарочскую среднюю школу №2 с золотой медалью, тестирование по математике сдал на 100 балов, без проблем поступил
на факультет прикладной математики БГУ. Теперь работает в столице программистом…
— Александр Николаевич, а кого вы хотели бы отметить в первую очередь за добросовестное отношение к порученному делу, образцовое выполнение служебных обязанностей, содействующее выходу вашего санатория на европейский уровень?
— Такие работники у нас есть буквально в каждом подразделении здравницы. Более того, плохих и безразличных сотрудников, в прямом смысле этих слов, у нас вообще нет. Каждый стремится сделать всё, что от него зависит, от души. В их числе водитель автомобиля Сергей Хихель, электрики Владимир Волк и Сергей Шибут, сантехник Вячеслав Короткий, рабочие по обслуживанию зданий и сооружений Николай Баканов и Павел Стрельцов, заведующая прачечной Людмила Вербицкая и оператор прачечного оборудования Татьяна Субоч, санитарки корпусов Ольга Хихель и Елена Пузырёва, повар кафе Тамара Пашкевич и бармен Ольга Андреева, культорганизатор Алеся Рехтина и многие-многие другие. Вот так общими усилиями наших и других служб здравницы мы повышаем ее имидж, делаем всё для того, чтобы «Спутник» всегда дарил людям здоровье, хорошее настроение и радость. И чтобы тот, кто приехал сюда однажды, вновь и вновь возвращался на приветливый берег синеокой Нарочи.
Беседовал Павел ЖУКОВ.