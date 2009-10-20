II Европейские игры – главные события среды

II Европейские игры продолжаются в Минске. В шестой соревновательный день спортсмены разыгрывают 16 комплектов наград в 5 видах спорта. Среди состязаний среды – гребля на байдарках и каноэ, вольная борьба, настольный теннис в одиночном разряде у женщин и мужчин. Также в программу медальных соревнований входят индивидуальные дисциплины у женщин – стрельба из блочного и классического лука, пулевая стрельба. Предварительные соревнования продолжатся в нескольких видах программы: пляжный футбол, бадминтон, бокс, будет дан старт полуфиналам легкоатлетических соревнований.

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