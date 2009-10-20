ЯРКАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛИСТОВ СОРЕВНОВАНИЙ ИГР ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

Впервые в ходе II Европейских игр медалистов соревнований награждали не после их окончания, а на следующий день.

Яркая и красочная церемония вручения наград состоялась сегодня на главной фан-зоне у Дворца спорта и впервые за пределами спортивного объекта. Неслучайно, ее главными героями стали триумфаторы состязаний по легкой атлетике. Впервые на крупных мультиспортивных форумах они состоялись в новом формате – DNA.

Белорусские болельщики пришли разделить минуты триумфа с отечественными мастерами королевы спорта, которые накануне завоевали три золотые и три серебряные медали, а сегодня еще раз пережили эмоции ярких побед вместе болельщиками.

На большой сцене в главной фан-зоне, являющейся площадкой проведения мероприятий культурной программы Игр, награды высшего достоинства получили прынун в высоту Максим Недосеков, копьеметательница Татьяна Холодович и бегунья Эльвира Герман. Их коллегам по команде – прыгунье в длину Анастасии Мирончик-Ивановой, а также бегунам Виталию Парахонько и Кристине Тимановской вручено «серебро».

- Это были незабываемые эмоции. Конечно, некоторая неопределенность с результатом до конца соревновательного дня держала в напряжении. Я не был до конца уверен в том, что золотая медаль достанется мне, эмоции захлестывали. Но рад, что всё получилось, - рассказал Максим Недосеков, завоевавший высшую награду в прыжках в высоту. - Да, формат проведения соревнований в легкой атлетике несколько непривычен, но всё новое сначала трудно для восприятия. С учетом того, сколько зрителей пришло нас поддержать, какая атмосфера была на трибунах, думаю, формат приживется.

Татьяна Холодович поделилась впечатлениями о проведении церемонии награждения вне соревновательного объекта:

– Побеждать в соревнованиях приятно, но вдвойне приятно, когда это получается на родной земле. На II Европейских играх мы стали участниками новых интересных соревнований. То, что они действительно оказались такими говорили зрители, с которыми удалось пообщаться. Это реально динамичная легкая атлетика. Спортивный форум, который проходит в Минске, организован на высочайшем уровне, и, признаюсь, мне здесь больше нравится, тем более, есть с чем сравнивать. Сегодняшняя церемония награждения оказалась очень волнительной, но в то же время, очень приятной, потому что люди нас пришли поддержать.

В церемонии награждения победителей и призеров II Европейских игр по легкой атлетике приняли участие президент Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Янез Кочианчич, президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕА) Свен Арне Хансен, представители руководства Национальных олимпийских комитетов ряда стран Европы, а также председатель Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) Вадим Девятовский и генеральный секретарь (БФЛА) Надежда Бут-Гусаим.

Вадим Девятовский, председатель ОО “Белорусская федерация легкой атлетики” высказался о новом формате проведения соревнований:

– Мои европейские коллеги высказывают слова поздравления, настолько они остались довольны проведением на II Европейских играх соревнований по легкой атлетике в формате DNA. И поздравления, действительно, искренние, потому что борьба была честной, интрига сохранялась до последнего. Вообще, формат DNA – это эксперимент и одновременно экзамен для организаторов. Если посмотреть на борьбу, развернувшуюся в четырех матчах квалификационного раунда – все находились в равных условиях, на мой взгляд. Подтвердить свое мнение могу примером Эльвиры Герман, завоевавшей «золото»: так если ты настоящий лидер, ты не обращаешь внимание на другие обстоятельства.

Наши ребята отметили качественную организацию соревнований на легендарном стадионе, а также замечательный микроклимат.

Напомним, сегодня легкоатлетам были вручены 9 комплектов наград II Европейских игр из 10. Накануне по итогам квалификационных матчей DNA определились сильнейшие в отдельных видах программы. Заключительный медальный комплект в командном зачете будет разыгран 28 июня. Соревнования по легкой атлетике входят в квалификационную систему Олимпийских игр 2020 года.

Подробнее с результатами по легкой атлетике можно ознакомиться здесь.

Источник:https://minsk2019.by/ru/news/1388