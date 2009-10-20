Студенты помогают Минской региональной таможне встречать гостей II Европейских игр

Студенты профильных специальностей БГУ и БНТУ помогают сотрудникам Минской региональной таможне встречать гостей II Европейских игр

 

До старта всеми ожидаемого спортивного праздника – II Европейских игр остаются считанные часы. Спортивные делегации продолжают прилетать в белорусскую столицу через Национальный аэропорт «Минск».  Сегодня сотрудники Минской региональной таможни встретят еще около 1,2 тыс. участников континентального спортивного форума.

Накануне в Национальном аэропорту «Минск» приземлился борт с одной из самых представительных команд – сборной Германии. Прилетели также команды из Литвы и Македонии.

Сотрудникам таможни в аэропорту оказывают помощь более 40 студентов профильной специальности «таможенное дело» из Белорусского государственного университета и Белорусского национального технического университета. Таможенники при их содействии делают прибытие гостей максимально комфортным. Студенты получат отличную языковую практику, встречая гостей из 50 стран, а также окунутся в профессию таможенника.

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Инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни

Татьяна Линник

 

 



21 чэрвеня 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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