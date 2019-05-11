О порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней

На основании частей первой и второй пункта 1 статьи 48 Налогового кодекса Республики Беларусь Мядельский районный Совет депутатов РЕШИЛ:1. Предоставить Мядельскому районному исполнительному комитету право изменять установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых организацией, индивидуальным предпринимателем или иным физическим лицом в районный бюджет, в формах и на условиях, определенных главой 5 Налогового кодекса Республики Беларусь.2. Утвердить Инструкцию о порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в районный бюджет (прилагается).

3. Признать утратившим силу решение Мядельского районного исполнительного комитета от 27 июня 2016 г. № 101 “О порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней”.

4. Настоящее решение обнародовать (опубликовать) в газете “Нарачанская зара”.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель О. О. Боровко.

СОГЛАСОВАНО

Инспекция Министерства по налогам и сборам

Республики Беларусь по Вилейскому району

УТВЕРЖДЕНО

Решение Мядельского

районного Совета депутатов

11.05.2019 № 52

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в районный бюджет

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок изменения организации, индивидуальному предпринимателю или иному физическому лицу установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, полностью уплачиваемых в районный бюджет (далее, если не указано иное, — налоги, сборы (пошлины), пени), в форме:

отсрочки с единовременной уплатой сумм налогов, сборов (пошлин), пеней (далее — отсрочка);

рассрочки с поэтапной уплатой сумм задолженности налогов, сборов (пошлин), пеней (далее — рассрочка);

отсрочки с последующей рассрочкой;

налогового кредита с единовременной либо поэтапной уплатой сумм налогов, сборов (пошлин) в период действия этого кредита (далее — налоговый кредит).

2. Организация, индивидуальный предприниматель или иное физическое лицо, претендующие на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, подают заявление об изменении установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней по форме, установленной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 26 апреля 2013 г. № 14 “О некоторых вопросах осуществления налоговыми органами административных процедур, установлении форм некоторых документов и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и отдельных структурных элементов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь” (далее — заявление).

Заявление подается:

организацией, которая находится в подчинении или ведении Мядельского районного исполнительного комитета (далее — райисполком), — в управления и отделы райисполкома;

организацией, которая не находится в подчинении или ведении райисполкома, индивидуальным предпринимателем — в отдел экономики райисполкома;

физическим лицом — в финансовый отдел райисполкома.

3. К заявлению прилагаются:

3.1. организацией или индивидуальным предпринимателем:

годовая и (или) промежуточная индивидуальная отчетность за последний отчетный период, составленная в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. Действие настоящего абзаца распространяется на плательщиков, в отношении которых обязанность составления такой отчетности установлена законодательством;

справка на последнюю отчетную дату об основных экономических показателях по форме, установленной постановлением Министерства экономики Республики Беларусь от

20 июня 2016 г. № 42 “Об установлении формы справки об основных экономических показателях и признании утратившим силу постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 10 августа 2015 г. № 47″;

экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о стоимости причиненного организации, индивидуальному предпринимателю ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы, а также о стоимости возмещения этого ущерба (в случае изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней по соответствующему основанию);

3.2. физическим лицом — сведения о доходах физического лица за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, и (или) сведения о нахождении физического лица в трудной жизненной ситуации с приложением подтверждающих документов (при их наличии).

4. Управления и отделы райисполкома, указанные в абзацах втором и третьем части второй пункта 2 настоящей Инструкции:

в течение трех рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящей Инструкции, запрашивают в налоговом органе по месту постановки организации, индивидуального предпринимателя на учет сведения о состоянии его расчетов с бюджетом. Налоговый орган предоставляет указанные сведения в течение трех рабочих дней после получения запроса;

не позднее пяти рабочих дней после получения сведений, запрашиваемых в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, готовят заключение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита;

в течение пяти рабочих дней после подготовки заключения о целесообразности предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита готовят соответствующий проект решения райисполкома (далее — проект решения);

направляют проект решения на согласование в отдел экономики райисполкома, финансовый отдел райисполкома, инспекцию Министерства по налогам и сборам по Вилейскому району.

В случае подготовки заключения о нецелесообразности предоставления отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой, налогового кредита управления и отделы райисполкома, указанные в абзацах втором и третьем части второй пункта 2 настоящей Инструкции, в течение пяти рабочих дней после подготовки заключения извещают об этом организацию, индивидуального предпринимателя, претендовавших на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней.

5. В целях принятия решения об изменении физическому лицу установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней финансовый отдел райисполкома:

в течение трех рабочих дней после получения заявления и документов, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящей Инструкции, запрашивает в налоговом органе по месту постановки физического лица на учет либо по месту нахождения объектов налогообложения земельным налогом и (или) налогом на недвижимость сведения о состоянии его расчетов с бюджетом. Налоговый орган предоставляет указанные сведения в течение трех рабочих дней после получения запроса;

не позднее пяти рабочих дней после получения сведений, запрашиваемых в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

в течение пяти рабочих дней после подготовки заключения о целесообразности изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней готовит проект решения.

В случае подготовки заключения о нецелесообразности изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней финансовый отдел райисполкома в течение пяти рабочих дней после подготовки такого заключения извещает об этом физическое лицо, претендовавшее на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов, пеней.

6. Проект решения с приложением документов, указанных в пунктах 3-5 настоящей Инструкции, в установленном порядке вносится в райисполком.

7. В проекте решения об изменении организации, индивидуальному предпринимателю установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней указываются:

полное наименование организации, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя, претендующих на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

виды налогов, сборов (пошлин), по которым изменяются установленный законодательством срок уплаты и (или) суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням, дата, на которую задолженность подлежит отсрочке, рассрочке или отсрочке с последующей рассрочкой;

срок, на который предоставляются отсрочка, рассрочка, отсрочка с последующей рассрочкой, налоговый кредит;

размер процентов за пользование отсрочкой, рассрочкой, отсрочкой с последующей рассрочкой, налоговым кредитом;

сроки и порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней, а также процентов за пользование отсрочкой, рассрочкой, отсрочкой с последующей рассрочкой, налоговым кредитом;

условие уплаты текущих платежей, а также платежей в погашение отсроченных (рассроченных) сумм задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням, платежей в погашение сумм налогов, сборов (пошлин), по которым предоставлен налоговый кредит, и процентов за пользование отсрочкой, рассрочкой, отсрочкой с последующей рассрочкой и налоговым кредитом;

наименования управлений и отделов райисполкома, осуществляющих контроль за выполнением принятого решения.

В случае принятия райисполкомом решения об изменении установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней копия этого решения направляется:

организации, индивидуальному предпринимателю, которым изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Вилейскому району;

в управления и отделы райисполкома, на которые возложен контроль за выполнением принятого решения.

8. В проекте решения об изменении физическому лицу установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней указываются:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, претендующего на изменение установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

виды налогов, сборов (пошлин), по которым изменяются установленные законодательством сроки уплаты, а также суммы задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням и дата, на которую задолженность подлежит отсрочке, рассрочке или отсрочке с последующей рассрочкой;

срок, на который предоставляются отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой;

сроки и порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

условия уплаты платежей в погашение отсроченных (рассроченных) сумм задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням;

наименование налогового органа, осуществляющего контроль за выполнением принятого решения.

В случае принятия решения об изменении установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней копия этого решения направляется:

физическому лицу, которому изменен установленный законодательством срок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней;

в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Вилейскому району.