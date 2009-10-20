«Сдай сети!»

За время проведения акции «Сдай сети!», стартовавшей 20 марта 2019 года в Мядельскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по состоянию на 17 июня гражданами добровольно выданы 34 рыболовные сети, общей длиной более 1,5 км, а также 14 прочих запрещенных орудий любительского рыболовства. Добровольцев освободили от штрафа за хранение запрещенных орудий лова (127,5 – 1275,0 рублей).

Хотя итоги акции уже подведены, у всех желающих еще есть время до 01 июля, чтобы сдать сети и другие нелегальные снасти без штрафных санкций. После этого компания по добровольной сдаче сетей будет завершена.

По вопросам добровольной выдачи рыболовных сетей, сетематериалов и иных сетных орудий лова, граждане могут обратиться в Мядельскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по телефону

8-01797-50-7-40 либо в любую другую межрайонную или областную инспекцию, а также на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь – 8 017 39 00000.

Заместитель начальника

Мядельской МРИ Р.К.Лесин