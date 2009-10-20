Торжественная церемония открытия II Европейских игр
21 июня на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» пройдет торжественная церемония открытия II Европейских игр 2019 года. Организаторы просят зрителей заблаговременно занимать места на трибунах – для этого вход на стадион будет открыт с 18:00, начало мероприятия в 20.00. Встретим праздник вместе!
фан-зона_Дворец спорта_расписание
фан-зона_Минск-арена_расписание
фан-зона_Чижовка-арена_расписание
19.06.2019_Что необходимо помнить при посещении церемоний открытия и закрытия