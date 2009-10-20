75-годдзе вызвалення Беларусі

БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ! МИНЩИНА ГОРДИТСЯ!
Хронология важнейших событий великой отечественной войны на Мядельщине
Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2018 г. № 408 «О Республиканском организационном комитете»
Состав районного организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
План подготовки и проведения в Мядельском районе мероприятий по празднованию 75-ой годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне
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