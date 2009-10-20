2019 – Год малой радзімы

Мядельский район расположен на северо-западе Минской области. Граничит с Поставским и Докшицким районами Витебской области, Островецким и Сморгонским районами Гродненской области и Вилейским районом Минской области. Образован 15 января 1940 года в составе Вилейской области. С 20 января 1960 года вошел в состав Минской области.

Площадь – 196,7 тыс. га., из них 53,8 % (105,7 тыс. га.) занимает территория ГПУ «Национальный парк «Нарочанский». 8,4 % (16,6 тыс. га.) территории района занимают озера (52 озера), 41,6 % (82,0 тыс. га.) – леса. Район расположен в пределах Нарочано-Вилейской низменности. На территории выделяются 4 группы озер: Нарочанская, Мядельская, Свирская, Болдукская. Самое большое озеро Нарочь – площадь79,6 кв. км, длина береговой линии – около 41 км, средняя глубина 9 м., максимальная –24,8м. Протекают реки: Страча, Нарочанка, Узлянка, Сервач, Дробня, Мядёлка.

Полезные ископаемые: торф, строительные пески, глина, сопропели, минеральные воды. Климат формируется под воздействием воздушных масс Атлантического океана, носит черты умеренно-континентального. Среднегодовая температура +5,1 градусов по С, января – 7 градусов по С, июля +17 градусов по С. Осадков выпадает 660 мм за год, вегетационный период 186 суток.

Особенность района – курортная зона вокруг озера Нарочь. Здесь расположены 9 санаторно-курортных учреждений, УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Площадь курортной зоны -58,5 тыс. га, что составляет 29% от территории района.

На территории района 307 населенных пунктов, среди них г.Мядель (центр района), городские поселки Свирь и Кривичи, курортный поселок Нарочь. Административно-территориальное деление района представлено районным центром и 9 сельсоветами (Мядельский, Сватковский, Княгининский, Кривичский, Слободской, Будславский, Занарочский, Нарочский).

По территории района проходит железнодорожная линия Молодечно-Полоцк, автомобильные дороги Вильнюс-Полоцк, Нарочь-Минск.

Славная земля Мядельщины взрастила целую плеяду великих людей, которые являются гордостью Беларуси. Это – заслуженный работник культуры БССР Павлина Викентьевна Мядёлко, поэты Николай Шабович, Мечислав Шахович, Аркадий Нафранович, Адольф Воронович, Марьян Дукса, Иосиф Скурко, археологи, кандидаты исторических наук Ярослав Генрихович Зверуго и Михаил Михайлович Чернявский, заслуженная артистка БССР, диктор белорусского радио Галина Сидельникова, краеведы Иван Петрович Древницкий, Михаил Трофимович Чернявский, солист театра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Иванович Каврус и многие другие. И, конечно, гордость и слава Мядельского района – народный поэт Максим Танк, народная артистка Мария Захаревич, народный художник Беларуси Василий Шарангович.

2018 – год малой родины. Новости БЕЛТА

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