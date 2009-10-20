II Европейские игры

Принцип компактности, сокращение финансирования, количества участников и повышение качества соревнований – отечественную версию организации II Европейских игр анонсировали в Минске на семинаре для представителей федераций и менеджеров спортивных объектов форума.

Главный эксперт Европейских олимпийских комитетов по спорту Макис Асимакопулос отметил: руководство ЕОК ожидает, что белорусы представят совершенно новую модель проведения этих мультиспортивных состязаний, которая будет гарантировать устойчивость и успешное будущее Игр, а также позволит любой стране принять у себя подобный форум.

Отечественная версия организации турнира основана на принципе компактности, сокращении финансирования, количества участников и повышении качества соревнований. Так, белорусская столица примет меньше спортсменов, чем это было на Играх в Баку, но все они будут топ-уровня. Сами состязания продлятся на два дня меньше, чем в Азербайджане, а спортивная программа сократится до 15 видов. Отличительной особенностью белорусской модели является и то, что в Минске будут задействованы уже функционирующие объекты, информирует издание «На страже».

— Компактность II Европейских игр вносит дополнительную ответственность для оргкомитета за счет того, что ЕОК обещает обеспечить участие лучших спортсменов нашего континента, так как по большей части соревнования являются квалификационными на следующую Олимпиаду в Токио, — отметил директор фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Георгий Катулин. — Мы должны обеспечить высокий уровень проведения соревнований, проживания. Для этого на каждом объекте необходимо создать боеспособную команду, которая сможет привести его в то состояние, благодаря которому Игры пройдут гладко, ярко, с большим количеством зрителей. Беларусь должна заявить о себе как спортивная страна с великолепной инфраструктурой, где люди с удовольствием приходят на соревнования. Гости и болельщики, которых мы надеемся увидеть в значительном количестве, должны увезти яркие впечатления о нашей стране.

Стало известно, что реконструкцию стадиона «Динамо», который примет церемонии открытия и закрытия Игр, а также состязания по легкой атлетике, планируется завершить к 31 мая. Недавно ход работ на объекте оценил Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, подчеркнувший, что после открытия стадиона ни одно его помещение не должно пустовать.

В нынешнем году также будет введен в строй Республиканский научно-практический центр спортивной медицины. Это позволит соблюсти все требования по допинг-контролю на II Европейских играх.

II Европейские игры-2019

Европейские игры – 2019 (материалы БЕЛТА)