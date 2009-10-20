Соглашение о сотрудничестве между Мядельским районом и городом и гминой Фромборк (Польша) подписано сегодня в Фромборке
Соглашение о сотрудничестве между Мядельским районом и городом и гминой Фромборк (Польша) подписано сегодня в Фромборке. Его подписали заместитель председателя Мядельского райисполкома Инна Бариева и бурмистр города и гмины Фромборк Збигнев Петкевич. Соглашение касается вопросов расширения культурного, торгово-экономического, научно-технического сотрудничества в рамках укрепления международных связей.