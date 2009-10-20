XXVII областной фестиваль духовой музыки «Майский вальс»

24-26 мая в городах Вилейка, Мядель и Молодечно состоится XXVII фестиваль духовой музыки «Майский вальс». В праздничных мероприятиях примут участие духовые оркестры и коллективы Минской области, оркестры из Польши и Латвии, а также хореографические коллективы, ансамбли мажореток, вокальные ансамбли и отдельные солисты общей численностью около 800 участников.

Фестивальные мероприятия начнутся в пятницу, 24 мая в городах Вилейка и Молодечно. В парке Победы г.Молодечно в 19.00 состоятся концертные выступления гостей из Польши – Молодежного духового оркестра Лобезского Дома культуры, а также народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского. В это же время в Вилейском Дворце культуры состоится выступление образцового эстрадного оркестра Копыльской ДШИ.

В субботу, 25 мая, основные фестивальные мероприятия пройдут в Вилейке. Во Дворце культуры пройдет конкурсная программа: с 11.00 до 13.00 будут состязаться в конкурсе образцовые оркестры, а с 14.00 до 15.00 состоится конкурс народных коллективов.

В рамках фестивальных мероприятий в амфитеатре г.Мядель в 12.00 пройдет концертное выступление народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского.

В 12.00 концертную программу, посвященную 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко, представит в Костеле воздвижения Святого Христа (г.Вилейка) Молодежный духовой оркестр Лобезского Дома культуры.

В 19.00 на центральной площади в Вилейке состоится торжественное открытие фестиваля, в рамках которого пройдет награждение участников конкурса, а также состоятся концертные выступления Молодежного духового оркестра Лобезского Дома культуры, духового оркестра Латвийского университета, народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского, заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного духового оркестра «Витины» Столбцовской ДШИ, образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь.

В воскресенье, 26 мая в 13.30 по улицам города Вилейка пройдет марш-парад духовых оркестров. Праздничное действо продолжится в 14.00 на центральной площади города, где состоится выступление сводного духового оркестра, показательные выступления мажореток, гостей и лауреатов фестиваля.

В 15.30 состоится торжественное закрытие фестиваля.

По всем вопросам: Позняк Ирина Рышердовна, директор областного центра народного творчества, тел. +375296730597, либо Асташев Евгений Михайлович, начальник отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи, тел +375447135183

Афиша фестиваля

24 мая (пятница)

г.Вилейка

19:00 Концерт с участием образцового эстрадного оркестра Копыльской ДШИ - Вилейский Дворец культуры

г.Молодечно

19:00 Концертное выступление с участием Молодежного духового оркестра Лобезскага Дома культуры и народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского - Парк культуры и отдыха имени Победы (площадка у амфитеатра)

25мая (суббота)

г.Вилейка

11:00 -13.00 Конкурсная программа образцовых духовых оркестров

14.00-16.00 Конкурсная программа народных духовых оркестров

Вилейский Дворец культуры

12.00-13.00 Выступление Молодежного духового оркестра Лобезскага Дома культуры, посвященное 200-летию со дня рождения Станислава Монюшко

Костел воздвижения Святого Христа

19.00-22.00 Торжественное открытие фестиваля. Вознаграждения участников конкурсной программы

Концертные выступления:

• Молодежного духового оркестра Лобезскага Дома культуры

• Духовой оркестр Латвийского университета

• Народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского

• Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь народного духового оркестра «Витины» Столбцовской ДШИ

• Образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Республики Беларусь

Центральная площадь

25мая (суббота)

г.Мядель

12:00 Концертное выступление народного духового оркестра Молодечненского музыкального колледжа имени М.К.Огинского

амфитеатр

26 мая (воскресенье)

г.Вилейка

13.30 – 14.00 Марш-парад духовых оркестров и ансамблей мажореток по улицам города

14:00 – 15.30 Выступление сводного духового оркестра в сопровождении вокальных ансамблей, дуэтов, солистов. Показательные выступления ансамблей мажореток - Центральная площадь

15.30 Торжественное закрытие фестиваля