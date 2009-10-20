Открыт сезон охоты на косулю

15 мая, открылся сезон охоты на косулю. Охотиться можно с 15 мая по 30 сентября в течение суток на взрослых самцов, селекционных животных любого пола и возраста косули.

Разрешенные способы – ружейный из засады, с подхода. Охота разрешена только с использованием нарезного (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей) и гладкоствольного охотничьего оружия, снаряженного пулей или картечью. Также можно использовать луки и арбалеты, при этом охотничий лук должен иметь силу натяжения не менее 27 кг, охотничий арбалет – не менее 43 кг, наконечник стрелы должен быть с острыми режущими краями и шириной в основании не менее 2 см или режущие края должны раскрываться до данной ширины при попадании в объект охоты.

Мядельской межрайонной инспекцией, совместно с другими природоохранными и правоохранительными органами постоянно проводятся мероприятия по выявлению фактов браконьерства. Если Вам стало известно о фактах нарушения природного законодательства, то звоните по телефону 8-01797- 50-7-40 либо на «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президента Республики Беларусь – 8 017 39 00000, или на телефон 102. Вся полученная информация в обязательном порядке будет проверена.

Заместитель начальника Мядельской

межрайонной инспекции охраны

животного и растительного мира Р.К.Лесин