РАСПИСАНИЕ БИЛЕТНЫХ СЕССИЙ. II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 2019 ГОДА

В период с 11 по 16 июня 2019 г. по территории Минской области пройдет эстафета факельного огня «Пламя мира». Старт запланирован

в г. Солигорске, откуда факелоносцы направятся в г. Несвиж, где посетят городскую Ратушу и Несвижский замок. Затем – г. Борисов и Логойский

район, где запланировано посещение мемориального комплекса «Хатынь», после этого – г. Молодечно, г. Заславль и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». 16 июня с участием Премьер-министра Республики Беларусь Румаса С.Н. на мемориальном комплексе «Курган Славы» состоится торжественная передача эстафеты г. Минску.