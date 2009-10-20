РАСПИСАНИЕ БИЛЕТНЫХ СЕССИЙ. II ЕВРОПЕЙСКИЕ ИГРЫ 2019 ГОДА

В период с 11 по 16 июня 2019 г. по территории Минской области пройдет эстафета факельного огня «Пламя мира». Старт запланирован
в г. Солигорске, откуда факелоносцы направятся в г. Несвиж, где посетят городскую Ратушу и Несвижский замок. Затем – г. Борисов и Логойский
район, где запланировано посещение мемориального комплекса «Хатынь», после этого – г. Молодечно, г. Заславль и историко-культурный комплекс «Линия Сталина». 16 июня с участием Премьер-министра Республики Беларусь Румаса С.Н. на мемориальном комплексе «Курган Славы» состоится торжественная передача эстафеты г. Минску.
 А уже прямо сейчас вы можете ознакомиться с расписанием  проведения соревнований в рамках II Европейских игр 2019 года - Расписание билетных сессий rus


16 мая 2019.   Каментарыі: Comments Off.    Размешчана ў Навіны

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