Начался пожароопасный период

Весна, солнышко пригревает, да еще и на выходные обещают ощутимое потепление. Идеальные условия, чтобы выбраться на отдых в лес, насладиться природой. Или лучше провести выходные за уборкой участков, так сказать, «с огоньком». Но ни к отдыху, ни к дачным работам не стоит относиться легкомысленно — в Беларуси начался пожароопасный период. О том, как предотвратить пожар и какие последствия влечет нарушение правил пожарной безопасности, беседуем с Николаем Буйновским, ведущим инженером по охране и защите леса государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский».

— Что может стать причиной лесного пожара?

— Основная причина — безответственное отношение людей к правилам пожарной безопасности. Многие думают, что проблему представляют только костры. Но сухим листьям или ельнику многого не надо, чтобы загореться. Бывает достаточно небрежно брошенной горящей спички или окурка. Опасность может представлять даже выброшенная после использования стеклянная бутылка. Она фокусирует солнечные лучи и способна сработать как линза. Это еще одна причина, по которой нельзя выбрасывать мусор в лесу, а люди даже не подозревают, что обычное стекло может стать причиной пожара.

— А как же контролируемый огонь? Например, костры на дачных участках или на обочинах?

— Это тоже распространенная проблема. С наступлением тепла начинается период уборки, люди сгребают листья, сухую траву и прочий мусор на участках и вокруг домов. Самый простой способ избавиться от всего этого — сжечь. И часто такие кострища остаются без присмотра. А ведь достаточно одного уголька или искры, которую отнесет ветром в сторону, чтобы загорелась прошлогодняя трава или сухостой, например.

— Какие меры следует предпринять, если обнаружил возгорание?

— Если это небольшой очаг, а не серьезный пожар, то стоит постараться тут же его потушить. Простейший способ: попробуйте сбить пламя ветками деревьев или засыпать его песком. Если самостоятельно этого сделать нельзя, обязательно вызовите пожарную службу, сообщите о возгорании работникам Национального парка «Нарочанский» или в местный исполком.

— Как предотвратить возникновение пожаров?

— Всегда помните, что в пожароопасный период запрещается в лесах Республики Беларусь разводить костры в хвойных и не сомкнувшихся древостоях и молодняках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, в местах с подсохшей травой. Оставлять непотушенные источники горения, тления, например, окурки. Запрещается засорять лесные массивы строительным и бытовым мусором. Никогда не поджигайте сухую траву на лесных полянах и лугах, а также пожнивные остатки и стерни на полях. Вам может казаться, что вы контролируете огонь, но достаточно одной искры, чтобы начался пожар.

— Предусмотрена какая-то ответственность за нарушение этих правил?

— Статья 15.29 часть 1 «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба» Кодекса Республики Беларусь об Административных правонарушениях предусматривает предупреждение или штраф в размере до 25 базовых величин. Часть 2 названной статьи — «Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо торфяников, если в этих действиях нет состава преступления» влечет наложение штрафа от 25 до 50 базовых величин. А согласно статье 15.58 (разжигание костров в запрещенных местах) предусматривается предупреждение или штраф до 12 базовых величин. Выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по ликвидации палов (статья 15.57) влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. То есть, с учетом того, что базовая величина составляет 25,5 рубля, можно получить штраф до 1020 рублей. Кроме того, при нанесении ущерба в крупных размерах за подобные нарушения предусмотрена и уголовная ответственность.

— Суммы немаленькие…

— Да, но ущерб, который может нанести огонь, еще больше. Ведь лесные пожары причиняют вред не только деревьям, но и прочим растениям. Огонь уничтожает зверей и птиц, ягодники и грибницы, уменьшает прирост древостоев, увеличивает ветровальность и ослабляет лесные массивы. Все это также представляет опасность и для человека. Поэтому лучше, чем разбираться в последствиях, просто соблюдать правила и не допускать условий для возникновения лесных пожаров.

Беседовала

Александра ГОРЯЧКО.