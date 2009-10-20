Контакты, сулящие выгоду
ВСЕ мы помним из школьной программы про Николая Коперника, который прославился как астроном, математик, экономист, механик. Это он впервые в мире стал утверждать: «Все планеты движутся по орбитам, центром которых является Солнце, и поэтому Солнце является центром мира», что полностью противоречило господствующей на тот момент геоцентрической системе. Продолжительное время ученый служил каноником в Кафедральном соборе в городке Фромборк, где и сделал наиболее важные открытия. Там даже есть башня Коперника с оборудованной обсерваторией и библиотекой. Сам городок — небольшой, но с колоритной архитектурой — раскинулся вдоль Висленского залива. Фромборк является центром одноименной гмины и входит в состав Варминско-Мазурского воеводства Польши. Именно оттуда и приезжала недавно в наш озерный край небольшая делегация для установления дружеских контактов. В ее составе — бурмистр города и гмины Збигнев Питкевич, его заместитель Марек Мишталь и переводчица Вера Ребинин. Принимали гостей председатель райисполкома Анатолий Войнилко и его заместители Инна Бариева и Жанна Апанович. Во время беседы за круглым столом в малом зале районного исполнительного комитета гости прежде всего искренне поблагодарили хозяев за радушный прием.
Отмечалось и то, что первое впечатление о Беларуси, о нашем озерном крае у польской стороны замечательное. Гостям понравились местные дороги: мол, есть чему позавидовать и поучиться. В Польше также качественные трассы, но в основном — центральные. Збигнев Питкевич пояснил и то, почему для сотрудничества выбрали Мядельщину. Оказывается, после окончания Великой Отечественной войны некоторая часть населения из бывшей Западной Беларуси выехала в Польшу. Так уж получилось, что в 1946 году город Фромборк пополнился выходцами в основном из Мядельского, а также Поставского и Глубокского районов. Понятное дело, большинства из тех людей уже нет на белом свете, но живут потомки, для которых важно поддерживать связи с исторической родиной, утерянные в свое время. Поэтому администрация города и гмины приняла решение сделать первый шаг по установлению сотрудничества именно с озерным краем. Важно и то, что люди, прибывшие с этой земли, были квалифицированными кадрами, которые занялись рыболовством, строительством порта. Конечно, для Польши в то тяжелое время это стало ощутимой поддержкой. Как поделился Збигнев Питкевич, имеется у него и личный мотив: корни предков близких родственников бурмистра находятся возле Глубокого…
По мнению гостей, еще одним поводом для установления дружеских контактов может послужить то, что наши города небольшие по размерам, но одинаково интересные. Если сказать о Фромборке — это важный исторический, культурный и туристический центр. И его знают не только в Польше благодаря тому, что здесь долгое время жил и был похоронен Николай Коперник. В первую очередь руководство гмины хотело бы завязать контакты в сфере культуры, спорта и туризма. А при обмене делегациями включать в них и представителей молодого поколения, чтобы глубже познавали историю ближайших соседей. В завершение бурмистр Збигнев Питкевич высказал уверенность, что они найдут у принимающей стороны понимание и желание посотрудничать в этих сферах. Потом гости с интересом посмотрели небольшой презентационный фильм о Мядельщине — одном из прекраснейших мест Беларуси. И в самом деле, наш регион богат привлекательными природными ландшафтами, водными ресурсами, здравницами и туристическим потенциалом. Целебная минеральная вода, чистый воздух хвойных лесов делают его популярным местом для медицинского, спортивного, агро- и экотуризма. Здесь насчитывается пятьдесят два озера, и в этом великолепном ожерелье голубых водоемов главное украшение — Нарочь!
Конечно, гостям было интересно услышать и о жизни местных людей, решении социальных вопросов. И этот запрос, по моему мнению, был удовлетворен в полном объеме. Прежде всего, о действующей системе обучения и воспитания детей толково рассказала председатель райкома профсоюза работников образования и науки Ирина Глинская. Малыши у нас идут в садик в основном в три года, потому что до этого времени их мамы находятся в оплачиваемом отпуске. В дошкольном учреждении дети успешно развиваются, обучаются и воспитываются. Все это для родителей обходится совершенно бесплатно, за исключением питания. В последнее время становятся популярными интегрированные учреждения образования — школы-сады. Большое внимание государством уделяется здоровью подрастающего поколения, при необходимости создаются санаторные группы. Таких в районе две: в Мяделе и курортном поселке. Велика роль и действующих специализированных центров: социально-педагогического; коррекционно-развивающегося обучения и реабилитации; творчества, туризма детей и молодежи. Для всех учеников начальных классов и сельских школ также организовано бесплатное питание. В автопарке управления по образованию, спорту и туризму райисполкома двенадцать автобусов, которые подвозят детей в сады и школы, а потом доставляют домой. Бесплатно. На высоком уровне находится и безопасность в учреждениях образования. Установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Инна Бариева дополнила, что в районе проживает триста многодетных семей — от трех детей и больше, которым оказывается немалая государственная поддержка. Это и выделение льготных банковских кредитов, жилья, а с 2017 года — еще и материнский капитал в сумме 10 тысяч долларов США…
Как оценила уважаемая делегация, структура образования в нашем регионе очень хорошая, в Польше такой нет. Ее представители также задали несколько уточняющих вопросов: какое образование получают выпускники девятых и одиннадцатых классов, какие сдают экзамены, как планируется использовать материнский капитал? И на каждый из них получили исчерпывающий ответ. Очень им понравилась и постановка на Мядельщине спортивной работы, о которой поведал главный специалист управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Леонид Шидловский. Для привития населению здорового образа жизни в районе действуют три десятка спортзалов, яхт-клуб, по две гребные и лыжные базы, семь бассейнов и футбольное поле… Немало массовых мероприятий на счету Мядельского физкультурно-оздоровительного центра с прекрасным игровым залом. В специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва работают два отделения: гребля на байдарках и каноэ, лыжные гонки. Там занимаются 234 учащихся. В перечне брендовых мероприятий — приключенческий водный забег, который проводится в июле на озере Мястро возле пляжа при глубине «трассы» 40-60 сантиметров. Неподалеку сооружены в прошлом году и три площадки для занятий пляжным волейболом. А к увлекательным соревнованиям добавился большой зимний семейный праздник для активного отдыха — «АйсФест» в деревне Наносы — забег на коньках по льду озера Нарочь. Диапазон дистанций начинался от 250 метров, а кто-то из участников преодолел и десяток километров…
С наработками по оказанию бесплатных медицинских услуг населению участников встречи со знанием дела познакомила заместитель главного врача центральной районной больницы Светлана Боровко. Успешно осваиваются новые технологии оперативных вмешательств с использованием современного малоинвазивного оборудования. Это позволяет значительно сократить сроки лечения и проводить малотравматические операции. Помимо стационарных лечебных учреждений, четырех бригад «скорой», на выручку к жителям отдаленных населенных пунктов по графику приезжает передвижной медицинский комплекс, который приобретен недавно. Востребовано отделение сестринского ухода на базе Свирской участковой больницы, где оказывается медико-социальная помощь пожилым гражданам.
У красивейшего уголка белорусской земли также богатая история, давние культурные традиции. Мядельщина, как отметил начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Вячеслав Климович, — один из немногих в стране, где трое земляков удостоены высокого звания «народный» в различных сферах деятельности. Это народный поэт Беларуси Максим Танк, народная артистка Мария Захаревич и народный художник Василий Шарангович. В прошлом году в курортном поселке открыли художественную галерею Василия Петровича, для которой он подарил 130 своих работ. Визитной карточкой Мядельщины стал республиканский фестиваль хорового искусства «Пеўчае поле», который ведет свой отсчет с 1952 года. Ежегодно проводится ряд театрализованных мероприятий и праздников, конкурсов, в амфитеатре на тысячу посадочных мест на берегу Мястро выступают известные в стране коллективы и артисты. Недавно ЮНЕСКО принято решение о включении торжества в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской в список нематериального культурного наследия человечества…
Информацию о работе промышленности, здравниц, агропромышленного комплекса района предоставила начальник отдела экономики райисполкома Светлана Русак, а о деятельности территориального центра социального обслуживания населения — его директор Виталий Мисуно. После официальной части и обмена сувенирами гости в сопровождении Инны Бариевой отправились знакомиться с нашим озерным краем. Они побывали в курортном поселке, санатории «Приозерный», на производственном участке Молодечненского молочного комбината, в костеле Матери Божьей Шкаплерной, на Мядельской кальварии… По итогам визита руководства города и гмины Фромборк намечены пути дальнейшего трансграничного сотрудничества. В частности, представители района приглашены в мае посетить Польшу для подписания соответствующих документов о реализации совместных проектов.
Павел ЖУКОВ