МЯДЕЛЬЩИНА– ДЕДОПЛИСЦКАРОЙСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

НЕДАВНО состоялся визит делегации нашей республики в Грузию. Основная цель поездки – участие в заседании Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии по экономическому сотрудничеству. Отрадно, что в Закавказье побывал и председатель нашего райисполкома Анатолий Войнилко. Заседание Межправительственной комиссии состоялось в отеле «Билтмор» в Тбилиси, где и были подписаны двусторонние документы.

Вот что рассказал Анатолий Марьянович читателям газеты:

«До Тбилиси наша делегация долетела самолетом. Потом,по предложению принимающей стороны, переехали в Кварели, маленький городок на востоке Грузии, чтобы поближе познакомиться с жизнью регионов страны, их достопримечательностями. Главное экономическое достояние здешних мест — виноградники и старинный винный завод. Поселение, в котором проживает около десяти тысяч человек, раскинулось в Алазанской долине, вокруг горы. Поэтому сильных ветров не бывает, много солнечных дней. В древние времена город являлся центром Кахетии, потом пришел в запустение, а в конце прошлого столетия ситуация пошла на улучшение. Прежде всего благодаря развитию туристической отрасли, что сегодня актуально и для Нарочанского края. Горожане трудятся в основном в сфере туризма или на винном заводе.

Среди приезжих в Кахетии большой популярностью пользуется старинная усадьба князя Александра Чавчавадзе в селе Цинандали, что невдалеке от города Телави. И это не удивительно. Александр Чавчавадзе — знаменитый грузинский писатель и публицист, который внес огромный вклад в культурное развитие страны. Его лирика дошла до наших дней в виде песен, ставших народными. Литературно-мемориальный комплекс, в котором удалось побывать и нам, состоит их трех частей. В них повествуется о деятельности князя в разных странах: России, Испании, Аджарии. Многие знают из истории, что в этом доме часто бывал автор пьесы «Горе от ума» Александр Грибоедов, здесь он повстречал свою будущую жену Нину Чавчавадзе. К сожалению, трогательная история любви этой семейной пары продлилась недолго и оборвалась трагически. На территории княжеского поместья сохранилась часовня, где они венчались, а вскоре русский дипломат и писатель Александр Грибоедов был убит в Тегеране. Усадьба с европейскими интерьерами интересна еще и тем, что именно здесь в свое время положили начало промышленному виноделию.

В городе Телави впечатляет дом-музей последнего кахетинского царя Ираклия II на территории замка Батонис-Цихе. Он находится практически в центре города, на главной улице, а рядом на пьедестале — памятник мудрому грузинскому монарху. Он вошел в историю таким, потому что своей главной целью считал объединение грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение страны от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. Среди музейных экспонатов взгляд притягивают мушкеты, сабли, старинные пистолеты, костюмы тех далеких времен, а еще — раритетная золотая монета царицы Тамары, на которой выбиты два имени: ее и мужа Давида. Нельзя не отметить и небольшую коллекцию живописи Катеван Иашвили. Она родилась в дворянской семье в соседнем селе Шалаури. Училась в Харькове и Петербурге, затем работала в Телави, скупала картины, которые затем и подарила музею. В этой коллекции работы Айвазовского, Рубо, Елены Ахвледиани, Ладо Гудиашвили, поэтому и производит она приятное впечатление.

Ярким образцом средневекового зодчества является кафедральный собор первой четверти XI века «Алаверди» и монастырский комплекс близ одноименного села в Ахметском муниципалитете Кахетии. Вначале это был небольшой скит, куда приходили люди послушать монаха-отшельника Иосифа Алавердского о вере, добродетелях и пороках. А в XI веке здесь на месте древней церкви воздвигли кафедральный собор святого Георгия и монастырский комплекс. Вызывает уважение, что монахи ухаживают за собственными виноградниками и пасекой, пекут традиционный кахетинский хлеб, делают разные сыры, джемы и варенье, блюда по старинным рецептам… В ресторанчике «Дом Мацони», который открылся рядом несколько лет назад, можно заказать уникальное мороженое, приготовленное из традиционного кисломолочного напитка, или кахетинский десерт — мацони с медом. И все это делается для улучшения инфраструктуры, привлечения туристов в этот сельскохозяйственный регион. Кстати, случается, что за произведенными здесь экологически чистыми продуктами приезжают люди не за один десяток километров. Еще одно свидетельство того, что хорошая идея, воплощенная в конкретное предпринимательское дело, всегда востребована и приносит неплохой доход.

Конечно, мне было важно за короткое время, на протяжении всего двух дней, не только познакомиться з Грузией, ее достопримечательностями, жизнью людей, работой частных предприятий на селе, но и заключить соглашение о расширении торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества с одним из регионов этой удивительной страны. Такой документ сроком на пять лет подписан между Мядельщиной и Дедоплисцкаройским муниципалитетом Кахетии. И не только нами. В частности, мой коллега из Крупского райисполкома Анатолий Козел заключил аналогичное соглашение о сотрудничестве с главой мэрии Кварельского муниципалитета Кахетии. Нужно отметить и то, что большое впечатление на принимающую сторону произвела многопрофильная выставка «Made in Belarus» в городе Тбилиси, на которой было представлено около 150 белорусских компаний. Здесь же прорабатывались и вопросы по созданию совместных предприятий. В частности, по сбору тракторов, лифтов… Начатые в Грузии переговоры будут продолжены уже на Мядельщине, когда наши новые партнеры приедут сюда. Скорее всего, это произойдет уже в День Независимости Республики Беларусь. Во всяком случае, такова предварительная договоренность. Показать же гостям у нас есть что: чудесные люди, шикарные санатории, передовые технологии производства сельскохозяйственной продукции, дивный Национальный парк «Нарочанский», редкой красоты природа…».

К этому можно добавить, что основные документы по сотрудничеству двух стран подписаны после заседания Межправительственной Белорусско-Грузинской комиссии. Стороны готовы наладить культурные и деловые связи, а также в сфере производства сельскохозяйственной и переработки плодоовощной продукции с последующим экспортом на рынки третьих стран. В Грузии также проявляют живой интерес к технике «Гомсельмаша», тракторам «МТЗ», могилевским лифтам и другой продукции белорусского производства. Что касается соглашения о сотрудничестве Мядельского района и Дедоплисцкаройского муниципалитета Грузии, то стороны в пределах своей компетенции обязались способствовать созданию благоприятных условий для взаимодействия между заинтересованными организациями и субъектами хозяйствования. В сотрудничестве могут участвовать предприятия и организации, учреждения и другие хозяйственные субъекты, расположенные на территории Дедоплисцкаройского муниципалитета и Мядельского района, независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, на основании соответствующих договоров, соглашений или протоколов. Предусматривается и содействие в обмене делегациями, проведение совместных семинаров, конференций, «круглых столов», а также участие в разных мероприятиях — фестивалях, выставках, ярмарках, форумах, конкурсах, спортивных соревнованиях, конференциях. Насколько можно судить, этот международный документ посодействует развитию и расширению двустороннего торгово-экономического, социального, культурного, туристического и информационного сотрудничества наших дружеских регионов.

Павел ЖУКОВ.

На снимках: 1. Обмен Соглашениями о сотрудничестве, которые подписали председатель Мядельского райисполкома А. Войнилко и заместитель мэра Дедоплисцкаройского муниципалитета Грузии М. Мерабишвили; 2. Тбилиси с высоты птичьего полета.