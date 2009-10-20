Акция «За безопасность – вместе»

В начале апреля стартовала профилактическая акцияв жилом фонде «За безопасность — вместе». Её цель — снижение количества пожаров из-за нарушений правил пожарной безопасности.

Акцент сделан на работу с родителями, чьи дети признаны находящимися в социально опасном положении, одинокими и одиноко проживающими пожилыми гражданами, инвалидами и многодетными семьями. Задача — проинформировать людей о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере повышения уровня безопасности и обеспечить в соответствии с законодательством социальной помощью тех, кто в этом больше всего нуждается: установить автономные пожарные извещатели, отремонтировать печи, электропроводку, оказать помощь в наведении порядка на приусадебных участках. Не останутся без внимания и те, кто «по-соседству»: что делать и куда обращаться, чтобы не стать жертвой пожара, виновником которого вы не являетесь, но из-за опасного соседства можете стать его жертвой.

Спасатели оказывают помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности

в быту и на производстве, внештатным пожарным формированиям —

в организации пожарно-профилактической работы. Плечом к плечу

со спасателями в этой работе стали работники МВД, Минтруда

и соцзащиты, Минжилкомхоз, Мининформ, Минэнерго и других госорганов.

Кроме того, в рамках акции проверяют чердаки, подвалы, места общего пользования (лестничные клетки, общие тамбуры)

в многоквартирных жилых домах, а также выявляют пустующие дома, здания и сооружения, которые могут представлять угрозу.

Эффективность — только в общей заинтересованности и взаимодействии. За безопасность — вместе!

В. ЯНЧИК.

Первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС