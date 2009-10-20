Акция «За безопасность – вместе»

Акцент сделан на работу с родителями, чьи дети признаны находящимися в социально опасном положении, одинокими и одиноко проживающими пожилыми гражданами, инвалидами и многодетными семьями. Задача — проинформировать людей о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере повышения уровня безопасности и обеспечить в соответствии с законодательством социальной помощью тех, кто в этом больше всего нуждается: установить автономные пожарные извещатели, отремонтировать печи, электропроводку, оказать помощь в наведении порядка на приусадебных участках. Не останутся без внимания и те, кто «по-соседству»: что делать и куда обращаться, чтобы не стать жертвой пожара, виновником которого вы не являетесь, но из-за опасного соседства можете стать его жертвой.
Спасатели оказывают помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности
в быту и на производстве, внештатным пожарным формированиям —
в организации пожарно-профилактической работы. Плечом к плечу
со спасателями в этой работе стали работники МВД, Минтруда
и соцзащиты, Минжилкомхоз, Мининформ, Минэнерго и других госорганов.
Кроме того, в рамках акции проверяют чердаки, подвалы, места общего пользования (лестничные клетки, общие тамбуры)
в многоквартирных жилых домах, а также выявляют пустующие дома, здания и сооружения, которые могут представлять угрозу.
Эффективность — только в общей заинтересованности и взаимодействии. За безопасность — вместе!
В. ЯНЧИК.
Первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС
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