Знакомьтесь: Солигорский район
Район образован в 1924 году под названием Старобинский.
В 1962-м был присоединен к Любанскому, а в 1965-м
восстановлен как Солигорский. Солигорск — один из самых молодых городов Беларуси.
Его строительство начато в 1958 году в связи с промышленным освоением Старобинского
месторождения калийной соли. Численность населения района — около 135 тысяч человек.
Когда-то шахтерский город вырос рядом с деревней Чижевичи, которая сейчас считается его окраиной. В Чижевичах находится древнейшая православная святыня района — Свято-Покровский храм, основанный в 1795 году. Памятник деревянного зодчества ХVIII века, уцелевший несмотря на пожары, войны и революции, действует по сей день. Рядом со Свято-Покровским храмом стоит здание, внешне напоминающее палаццо Венеции — это духовно-образовательный и социально-культурный центр, в котором есть церковно-археологический кабинет и лаборатория кафедры христианской антропологии и философии института теологии БГУ, а также учебные аудитории, кинозал, гостевые номера, терраса, залы для проведения лекций и торжественных трапез, балов и встреч делегаций.
Более 20 лет весь город строил храм Рождества Христова — самый большой православный собор Минской области. Освящение храма состоялось в 2017 году. В нем могут одновременно находиться 4 тысячи верующих. Сюда была принесена точная копия Иверской иконы Божией Матери, изготовленная на святой горе Афон.
Многое в городе напоминает о его шахтерском настоящем. Музей трудовой славы ОАО «Беларуськалий» открыт в 2013 году. Его главной дизайнерской «фишкой» можно считать большое количество зеркал и иллюминации: светодиодной лентой подсвечен практически каждый стенд. Здесь можно увидеть уникальный экспонат — замершие в вырезанном куске породы
останки древнейшего ракоскорпиона, которого обнаружили рабочие «Беларуськалия» на глубине 620 м.
Памятник в честь шахтеров-первопроходцев в Солигорске олицетворяет промышленную мощь отрасли. На территории ОАО «Беларуськалий» установлен небольшой монумент из металла, изображающий крота в шахтерской каске и с фонариком на голове. Зверек присел на бревно, чтобы прочесть газету. Памятник святой Варваре, покровительнице шахтеров, расположен в сквере «Любви, семьи и верности».
В городе много современных скульптур разной тематики: фигура пекаря около Солигорского хлебозавода, каменное изваяние мужчины и женщины, заключивших друг друга в объятия. Этот символ любви разместился около Дворца бракосочетаний. Монумент «Черный тюльпан» — дань памяти солдатам, погибшим в Афганистане. На площадке, которая повторяет контуры Франции, из металлолома по чертежам начальника местного ЖЭСа собрали и установили Эйфелеву башню. Недалеко нашел пристанище «Странствующий король». Огромное монументальное панно «Древо жизни» находится на стене дома по улице Заслонова. Со временем мозаика обросла легендами о своей сильной энергетике. Около здания Солигорского РОВД разместилась выставка служебных милицейских ретроавтомобилей.
Самая молодая достопримечательность Солигорска — парк «Четырех стихий». Это аллея с футуристическими конструкциями, символизирующими огонь, воду, землю и воздух. В парке находится и самый большой фонтан города: 740 струй воды бьют на высоту 20 метров. Вечером водную феерию подсвечивают восемь десятков фонарей.
На подъезде к райцентру можно полюбоваться знаменитыми солигорскими терриконами — отвалами горной породы, извлеченной из-под земли при добыче соли. Фото на фоне насыпей с красными прожилками получаются эффектными и красивыми.
До наших дней на Солигорщине сохранился обряд «Щедрец» в том виде, в каком существовал у наших предков. Проводится в ночь с 13 на 14 января с участием традиционных персонажей — деда Предка и его берестяной маски, аналогов которой нет в Беларуси.
На фестивале-форуме театрального искусства «ТЕАТРОН-line» зрители могут познакомиться с творческими экспериментами молодых театральных коллективов области. Главной целью областного конкурса хореографического искусства «ХОРЕОГРАФиЯ» является поддержка талантливых танцоров, педагогов и балетмейстеров. Особенность конкурса в том, что выступления проходят как в концертном зале, так и на открытых площадках.
Получили постоянную прописку в Солигорске фестиваль команд КВН, посвященный Международному дню КВН, региональный фестиваль фольклорного искусства «Сугалоссе», мастер-класс «Саламяны цуд», народный праздник «Закалыхванне» в деревне Гаврильчицы, региональный фестиваль «Гліняны цуд» и фестиваль классической музыки «Рождественские музыкальные ассамблеи».
В лесу в урочище Векерово Хоростовского сельсовета на месте бывшего партизанского аэродрома в канун Дня Победы проводится конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» в рамках военно-патриотической реконструкции «И поет мне в землянке гармонь».
А культурным брендом региона стали международный конкурс джазовой и эстрадной музыки «JAZZ-TIME» и «Музыкальные вечера на площади искусств». Новый импульс музыкальным вечерам придала реализация международного творческого проекта «Москва—Солигорск—Транзит», в котором принимают участие музыканты исключительно высшей пробы — лауреаты международных и всероссийских конкурсов Москвы и Подмосковья совместно с белорусскими коллегами.
Визитная карточка экономики района, области и всей страны — ОАО «Беларуськалий», один из крупнейших в мире и самый крупный на территории СНГ производитель и поставщик калийных минеральных удобрений. Его продукция экспортируется более чем в 120 стран. Работают предприятия по проектированию, изготовлению и ремонту горнодобывающего и горнохимического оборудования и машин — ОАО «Литейно-механический завод «Универсал», филиал УПП «Нива» — «Завод горно-шахтного оборудования». ООО «Институт горной электротехники и автоматизации», научно-производственное объединение «ПАССАТ». ООО «Машхимпром» — единственный в Беларуси производитель сложного технологического оборудования из титана для эксплуатации в самых агрессивных условиях среды.
ОАО «Старобинский торфобрикетный завод» — крупнейший производитель брикетов не только в Республике Беларусь, но и в Европе.
В районе работают крупные предприятия легкой промышленности, среди которых ОАО «Купалинка» и ЗАО «Калинка», а завод железобетонных конструкций ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» выпускает продукцию для жилищного и гражданского строительства.