От обращений избирателей до законотворчества
Более двух лет назад — с сентября 2016 года — начал свою деятельность депутатский корпус Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва. Своеобразный отчет о том, какая работа проведена в 2018 году по обращениям граждан, перед своими избирателями проводит депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва Наталия Жибуль, которой,
напомню, доверили представлять свои интересы жители Вилейского и Мядельского районов.
— Вот и еще один год за плечами. У каждого из нас с ним связано что-то свое, что будет помниться. А каким 2018-й был для депутатского корпуса? Какие цели стоят на этот год?
— Деятельность депутатского корпуса была нацелена на реализацию установок Главы государства, адресованных депутатам в Послании белорусскому народу и Парламенту, а также документов, определяющих стратегию социально-экономического развития страны в текущем пятилетии.
В 2018 году принято 38 законопроектов в первом чтении, 80 — во втором чтении, из них 40 — о ратификации. Одобрена Программа деятельности обновленного Правительства на 2016-2020 годы. Особое внимание уделялось разработке корректив Банковского, Трудового, Жилищного и Налогового Кодексов, принятию пакета документов по бюджету на 2019 год.
Сегодня в Палате представителей находится на рассмотрении уже 46 законопроектов, 36 из них включаются в график подготовки на шестую сессию. До конца года ожидается поступление еще около 30 плановых документов.
По содержанию тематику предстоящей законотворческой деятельности можно разделить на два основных направления. Первое — это экономическая часть. В 2018 году мы приняли несколько серьезных документов в развитие декретов Президента Республики Беларусь. Эта работа будет последовательно продолжаться при подготовке законопроектов и, в первую очередь, таких, как о хозяйственных обществах, естественных монополиях, платежных услугах, инновационной и аудиторской деятельности. В скором времени начнется работа над бюджетом, который необходимо адаптировать к современным экономическим реалиям, продолжится процесс совершенствования налогового законодательства, направленный на дальнейшее стимулирование деловой инициативы.
Второе — это социальная сфера: уровень социальной защищенности, жилье, занятость, которые для наших граждан являются первостепенными. Поэтому нужно в срок завершить работу над изменениями в Трудовой и Жилищный кодексы. Дисциплина на производстве, охрана труда и здоровья населения были и остаются важнейшими вопросами, требующими к себе постоянного внимания.
— Наши читатели, наверное, знают, что Вы, Наталия Петровна, являетесь членом Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству. Расскажите немного о деятельности комиссии в прошлом году.
— С удовольствием. Тем более, что сделано немало. Принят проект Закона Республики Беларусь по вопросам питьевого водоснабжения. Это позволит повысить качество и безопасность питьевой воды, активизировать инвестиционный процесс в сфере питьевого водоснабжения, обеспечить экономическое стимулирование деятельности субъектов хозяйствования в сфере питьевого водоснабжения и создать основу для дальнейшего устойчивого развития водохозяйственных систем.
Принят в первом чтении проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам правового регулирования жилищных отношений» и уже подготовлен к принятию во втором чтении. Он предусматривает изложение Жилищного кодекса Республики Беларусь в новой редакции.
Также принят проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей», за подготовку которого я отвечала. Проектом Закона уточняются права потребителя, в том числе в части предъявления требований по возврату денежных средств и иному возмещению, корректируется перечень информации, которую изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель) обязан предоставить потребителю, уточняются обязанности продавца (исполнителя) и другие.
В документе также содержатся нормы, направленные на усиление ответственности перед потребителем за качество и безопасность товаров, а также на совершенствование отношений при возврате потребителем приобретенного товара с выявленными недостатками, и многое другое.
Готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», за который я буду отвечать.
Среди других нормотворческих задач — подготовка изменений в закон о торговле, о рекламе.
Вот так коротко можно охарактеризовать проделанную и предстоящую работу. И все же за этой сухой информацией, как правило, стоит напряженный труд представителей межведомственных рабочих групп по подготовке проектов законов. Многие проблемные вопросы решаются благодаря обратной связи, в основе которой есть работа депутата с гражданами и трудовыми коллективами.
— Наталия Петровна, давайте поговорим о той работе, которую Вы проводили со своими избирателями и для них — о встречах с людьми, приемах, обращениях…
— Неотъемлемой частью моей деятельности является работа с населением. Избиратель мобилизует и вдохновляет. Прием граждан осуществляю с выездом в сельсоветы, их 20 в моем округе. Если говорить о цифрах, то за 2018 год мною организовано 47 встреч, принято 98 избирателей, рассмотрено 71 обращение.
Анализ тематики обращений показал, что моих избирателей волнуют вопросы, непосредственно затрагивающие их ежедневную жизнь, — инфраструктуры, организации работы пассажирского транспорта, благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, работы жилищно-коммунального хозяйства, органов здравоохранения и социального обеспечения, ремонта жилья, строительства объектов социального назначения, трудоустройства и многие другие. Отдельных посетителей беспокоила газификация населенных пунктов. Если сказать коротко, то люди обращались с вопросами, образно говоря, от установки где-то скамейки до изменения графика транспортного сообщения республиканского значения.
Ни одна просьба не оставлена без внимания. По поступившим вопросам принимались оперативные меры по их реализации, по некоторым — на месте давались обоснованные разъяснения, при этом большинство обращений решены положительно, некоторые из поставленных вопросов взяты на контроль. Отдельные не были исполнены вследствие противоречия их законодательным актам.
Для решения проблем граждан необходимо хорошо знать социально-экономическую ситуацию на местах, работать в тесном контакте с исполнительными органами района. Принимаю участие в сессиях районных Советов депутатов и исполкомов. В ходе встреч с руководством районов были обсуждены текущие проблемы и запросы граждан, а также намечены приоритеты решения этих вопросов.
Хочется напомнить, что 2019 год особый — готовимся отметить 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, на высоком уровне провести ІІ Европейские игры и продолжить мероприятия в рамках Года малой родины.
— На красивой ноте заканчиваем беседу. Думаю, Наталия Петровна, что из рассказанного Вами наши читатели лучше узнают о деятельности наших депутатов. Спасибо Вам за интересную беседу и — плодотворной деятельности на благо людей и нашего родного края.
Вела интервью И. БУДЬКО.