Знакомьтесь: Смолевичский район
Впервые упоминание о Смолевичах находим в архивных источниках в середине XV столетия в грамоте, написанной литовским боярином, воеводой Вильно Олехной Судимонтовичем. Считается, что название города появилось от главного промысла жителей — добычи смолы из древесины. На нынешнем гербе Смолевич изображена бочка со смолой.
В 1508 году Смолевичи — это уже местечко. И его от короля получает Константин Острожский, бывший в те годы гетманом Великого Княжества Литовского. Он построил в Смолевичах церковь Святого Николая. Через 60 лет городом начал управлять Борисовский староста, гетман ВКЛ Христофор Радзивилл. Позже Смолевичи были во владении Витгенштейнов и Гогенлоэ.
Удачное географическое положение давало возможность городу успешно развивать торговлю и ремесленничество во второй половине XVI столетия. В начале XVII века здесь насчитывалось порядка тысячи жителей и 120 дворов. Город сильно пострадал в ходе русско-польской войны (1654-1667). Значительный урон ему в XVIII столетии нанесли и шведские войска во время Северной войны (1700-1721). После второго раздела Речи Посполитой в 1793 году Смолевичи перешли к Российской империи, а с 1795-го стали центром волости Борисовского уезда. В 1863 году здесь при земстве заработало народное училище, стали функционировать почтово-телеграфное отделение, винокурня и кузница, а также было налажено производство одежды и обуви. В 1871 году строилась железная дорога Брест—Москва, которая проходила и через Смолевичи. Открытие станции «Витгенштейновской» послужило еще большему развитию промышленности.
В 1924 году Смолевичи стали районным центром, а с 1938-го — поселком городского типа.
В Великую Отечественную город был занят захватчиками в июне 1941-го. Советские войска освободили его в июле 1944 года. Известно, что оккупанты создали в Смолевичах гетто, из которого не вернулось около 3000 человек. Помимо этого, в городе погибло еще 2000 жителей.
После войны восстанавливаются пострадавшие предприятия, строятся новые — завод по производству хлеба, мастерские машинно-тракторных станций, завод смолокурения, бройлерная птицефабрика, торфпредприятие и завод торфяного машиностроения. Заработала собственная государственная районная электростанция. После военной разрухи дома и жилые кварталы пришлось восстанавливать практически с нуля. Заново строились школы и детские сады, больницы и магазины, административные здания.
В марте 1968 года населенному пункту возвращают статус города. Смолевичи расположены на реке Плиса в 35-ти километрах от столицы Беларуси, и с 2010 года стали городом-спутником Минска.
Пожалуй, главная достопримечательность района — Курган Славы, который находится на 21-м километре автомагистрали Минск—Москва. Знаковыми считаются и Благовещенский монастырь в Лядах (XVIII век), церковь в деревне Заболотье (XIX век), водяная мельница в деревне Высокое и Георгиевская церковь (начало XX века). Здесь располагаются филиал «Белдортехника» ОАО «Дорстройиндустрия» по выпуску современной дорожной техники, государственное предприятие «Минский областной технопарк» по переработке шин, ОАО «ТБЗ Усяж» — одна из ведущих организаций по добыче и переработке фрезерного торфа в Республике Беларусь и странах СНГ. Предприятие производит топливные брикеты марки
БТ-2, топливо на основе торфа для ТЭЦ и котельных, растительный грунт на основе торфа и др. В 25 км от Смолевич находится Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Индустриальный парк раскрывает потенциал Беларуси как коммуникационного звена между СНГ, Россией и Европой, а также предоставляет возможность беспошлинного входа на рынок стран Таможенного союза и Единого экономического пространства (Россия+ Беларусь+Казахстан+Армения+Кыргыстан) емкостью 183 млн. человек.