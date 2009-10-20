Акция “День памяти”

22 марта 2019 года в 11 часов состоится акция «День памяти», приуроченная 76-ой годовщине трагедии деревни Хатынь. Она продолжит ряд мероприятий приуроченных к 50-летию со дня открытия мемориальных комплексов «Хатынь» и Курган Славы».

В мероприятии примут участие авторы мемориального комплекса «Хатынь», свидетели хатынской трагедии В.А. Желобкович и С.А. Фиохина, представители Минского областного исполнительного комитета, Минского областного Совета депутатов, Логойского районного исполнительного комитета, представители государственных и общественных организаций Республики Беларусь, ветераны Великой Отечественной войны, краеведы, курсанты Полоцкого кадетского училища. В рамках «Дня памяти» пройдет Реквием о погибших, в ходе которого учащиеся Минского колледжа искусств и Околовской средней школы Логойского района выступят с творческими номерами.

Завершит митинг Минута молчания.

Суровые испытания, пережитые старшим поколением нашей страны в годы Великой Отечественной войны никогда не изгладятся из памяти народной. Оккупировав летом 1941 года территорию Белоруссии, фашистские захватчики установили на нашей земле так называемый «новый порядок» – режим террора, насилия и рабства. Они лишили Беларусь государственной самостоятельности, а белорусский народ – социальных и политических завоеваний, элементарных гражданских прав и человеческих свобод. Никогда не изгладится из памяти людской суровая реальность гитлеровского оккупационного режима на нашей многострадальной земле. Везде, где ступала нога фашистского солдата, шло тотальное истребление ни в чем не повинных людей. Их пытали, жгли, травили собаками, вешали, умерщвляли в душегубках, морили голодом, заражали инфекционными заболеваниями, расстреливали. И все это делалось по заранее спланированным директивам. В соответствии с разработанным генеральным планом «Ост» предполагалось 75 процентов белорусов выселить (точнее – уничтожить) и лишь 25 процентов, наиболее пригодных по расовым признакам онемечить, то есть превратить в рабов для будущих немецких колонистов. За три года оккупации (1941-1944 гг.) на территории Белоруссии фашисты превратили в руины 209 городов и поселений, разрушили 9200 сел и деревень, в том числе 628 деревень были уничтожены вместе со всеми жителями. 186 деревень так и не были возрождены.

Символом таких жертв и страданий белорусов стала трагедия уничтоженной фашистами деревни Хатынь.

22 марта 1943 года для восстановления поврежденной партизанами связи между Плещеницами и Логойском были направлены 2 взвода 1-й роты 118-го полицейского охранного батальона, которые попали в засаду, организованную партизанским отрядом «Мститель» партизанской бригады «Дяди Васи». В завязавшейся перестрелке партизаны убили шеф-командира роты гауптмана Ганса Вельке и 2 полицейских, несколько карателей ранили. Для преследования партизан была вызвана помощь. Вскоре из Плещениц прибыли подразделения 118-го полицейского батальона, а из Логойска – эсэсовцы из батальона Дирливангера. Во второй половине дня каратели окружили деревню Хатынь. Завязался бой с партизанами. Под давлением превосходящих сил противника партизаны с боем отступили. Фашисты не стали их преследовать, а учинили расправу над ни в чем не повинными хатынцами. Всех их, от мала до велика, фашисты согнали в стоявший на окраине деревни сарай. Не щадили ни женщин, ни детей. Сарай обложили соломой, облили бензином и подожгли. Деревянное здание моментально загорелось. В дыму задыхались и плакали дети. Люди пытались спасти свои жизни. Под напором десятков человеческих тел не выдержали и рухнули двери сарая. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, каратели хладнокровно расстреливали из пулеметов и автоматов. 149 жителей Хатыни заживо сгорели в огне. Среди них – 75 детей. Самому маленькому ребенку было всего лишь семь недель. Деревня была разграблена и сожжена дотла.

На месте сожженной вместе с жителями деревни Хатынь в память о погибших жителях Беларуси воздвигнут мемориальный комплекс «Хатынь», в котором воплощена идея мужества и непокоренности белорусского народа, принесшего неисчислимые жертвы во имя Победы. Торжественное открытие мемориального комплекса «Хатынь» состоялось 5 июля 1969 года. Авторский коллектив Ю. Градов, В. Занкович, Л. Левин, скульптор С. Селиханов в 1970 году были удостоены звания лауреатов Ленинской премии. Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» включен в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Мемориальный комплекс «Хатынь» выражает миролюбивую политику нашего государства. За годы существования Государственный мемориальный комплекс «Хатынь» посетили около 37 миллионов человек практически со всех уголков нашей планеты. Представители разного возраста, люди разных континентов после посещения Государственного мемориального комплекса «Хатынь» остаются едины в одном убеждении: только сохраняя память о войне, мы обеспечим мирное будущее своим потомкам.