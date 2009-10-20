Мядельские сковородки
НА днях вместе с председателем райисполкома Анатолием Войнилко побывал на «верхней» базе бывшей «Сельхозтехники», ныне это территория общества «Мядельагросервис». В былые годы здесь шумело серьёзное и известное на всю столичную область производство, а потом, с развалом Союза, все постепенно пришло в глубокое запустение. И сегодня радует душу, что унылые производственные площади начинают оживать. В частности, значительную их долю, около четырех тысяч квадратных
метров, выкупило общество с ограниченной ответственностью «КастАйрон». Его директор Николай Жинкевич встретил нас гостеприимно, провел по цехам, рассказал о монтируемом
оборудовании.
— Наше головное предприятие, — поведал Николай Михайлович, — находится в Минске. А здесь мы планируем выпускать чугунные сковородки и формы для изготовления стеклянной тары, которая во всем мире пользуется сейчас, в отличие от пластика, повышенным спросом. Это вполне закономерно. И совсем не случайно в Европе напитки в стеклянной упаковке позиционируются как элитные. Тем более, такую тару можно использовать многократно. Во-вторых, и это очень важно для всех нас, отказ от пэт-бутылки позволит значительно оздоровить экологическую обстановку. Пожалуй, каждому приходилось видеть разбросанный как попало пластиковый мусор, который портит прекрасные природные ландшафты. И с каждым годом его становится все больше и больше. Безусловно, с этим нужно что-то делать. Лично в наших планах создать отлаженное производство по выпуску качественных заготовок для оригинальной бутылки емкостью 0,5; 0,7 и 1 литр. Что касается сбыта продукции разработанного бренда, то с этим проблем быть не должно, есть договоренности с соответствующими предприятиями.
— Николай Михайлович, производственные площади — это только территория для цехов. Но чтобы они заработали, нужны станки, оборудование, значительные финансовые вложения. Как у вас с этим обстоят дела?
— Над оснасткой цехов мы сейчас как раз и работаем. Отмечу, что делаем все необходимое, чтобы иметь в своем распоряжении добротное оборудование. В частности, пятикоординатные фрезерные станки. Понятное дело, учитывая серьезность работы и ответственность, наладкой станков занимаются высококлассные специалисты. Их мы приглашаем с ведущих белорусских и российских предприятий. Станков у нас будет десять, закупили для производственных нужд и принтер 3D.
— А как складывается ситуация с выпуском сковородок?
— И в этом деле мы ориентируемся на Европу. В частности, во Франции у хозяек в почете только чугунные сковородки. Почему? Да потому, что приготовленное на них отличается хорошим качеством. Там же и крышка к сковороде в обязательном порядке чугунная. В таком формате планируем работать и мы. А запустить литейное производство рассчитываем к началу нынешнего лета.
— Николай Михайлович, большой ли коллектив сегодня в вашей фирме?
— Пока пять человек, больше нам не требуется. Планируем, что к началу июня он увеличится в три раза, будем приглашать на работу литейщиков. Отмечу, что уже теперь первостепенное внимание уделяем охране труда. Закупили фирменную спецодежду, респираторы, очки… В перспективе, когда выйдем на запланированную производственную мощность, думаю, наш коллектив возрастет до тридцати человек…
На прощание Анатолий Войнилко поблагодарил Николая Жинкевича за увлекательную экскурсию и пожелал молодой компании, в которой создаются новые рабочие места, удачного становления на Мядельской земле.
Павел ЖУКОВ.