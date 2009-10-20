Знакомьтесь: Слуцкий район
Первое упоминание о Слуцком княжестве
встречается в 1086 году в церковной книге
Федора Серно-Соловьевича, о Слуцке —
в «Повести временных лет» около
1116 года. В разные века эти земли
входили в состав Великого княжества
Литовского, Речи Посполитой,
Российской империи. К XIX веку здесь
функционировали замки, Троицкий
монастырь, 8 православных церквей,
костелы и коллегиумы иезуитов, монастырь бернардинцев, 2 кальвинистских храма,
2 синагоги. К концу XIX столетия начали
строить каменные дома, через город
проложили Московско-Варшавское шоссе,
население превысило 14 тысяч человек.
17 июля 1924 года образован Слуцкий район.
О славной истории города свидетельствует гимназия №1 Слуцка. Школа, основанная Янушем Радзивиллом в 1617 году, — одно из старейших учебных заведений Беларуси. Кальвинистское учебное заведение в XVII веке получило признание далеко за пределами Беларуси и было известно как «Слуцкие Афины». Гимназистами могли стать практически все способные подростки, независимо от вероисповедания и социального статуса. Учебное заведение гордится своими выпускниками, среди которых — философ и поэт Ян Белобоцкий, просветитель Илья Капиевич, профессор и директор Московской обсерватории Витольд Цераский, начальник космодрома «Байконур» Юрий Жуков.
Еще один знаковый объект района — Свято-Михайловский кафедральный собор. Церковь во имя Архистратига Михаила — это пример Слуцкой школы полесского деревянного церковного зодчества XVIII века. Сохранились многоярусные объемы, венчаемые восьмигранными световыми барабанами с барочными куполами, закрытая галерея, опоясывающая храм. Раньше церковь украшал древний четырехъярусный белый с золочеными карнизами иконостас. Рядом стояла деревянная звонница с 5 колоколами. В 90-е годы XX века собор стал центром духовного возрождения Слуцка и окрестностей. Церковный участок переделали под архитектурный ансамбль, за зданием церкви возвели двухэтажный духовно-административный центр Слуцкого благочиния, где разместили крестильную, воскресную школу, библиотеку, редакцию газеты «Преображение». При въезде на участок была построена часовня, где находится источник святой воды и иконная лавка. Собор — это памятник архитектуры ХVІІІ-ХІХ веков республиканского значения.
Ближе познакомиться с историческим наследием Беларуси можно в Слуцком городском центре традиционной культуры. Здесь регулярно проходят народные обряды, театрализованные представления, мастер-классы. В числе самых зрелищных — обряды «Ішла Каляда, калядуючы», «Беларускае вяселле» и «Хрэсьбіны», театрализованная программа «Масленку гулялі, блінамі частавалі», обрядовое представление «А на Вялікдзень сонейка грае», мастер-классы по изготовлению «каляднай зоркі», инкрустации соломкой пасхального яйца. Слуцкий районный центр народного творчества проводит конкурсы и фестивали, среди которых районный праздник народной песни «Мой край рамонкаў, сініх васількоў і песні беларускай». А Квасыничский центр ремесел организует мастер-классы по ткачеству, плетению поясов, соломоплетению, мелкой пластике из глины, изготовлению кукол-оберегов.
Качественный отдых предлагают местные агроусадьбы.
В числе наиболее крупных и известных предприятий района — РУП «Слуцкие пояса» (изделия народных художественных промыслов, постельное и столовое белье, швейные и тканые изделия, одеяла и подушки), ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Слуцкий мясокомбинат производит сырокопченые колбасы, салями, копчености. Слуцкий комбинат хлебопродуктов занимается заготовкой, переработкой и хранением зерна, производством и реализацией муки и различных видов круп, комбикормов.