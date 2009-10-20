Знакомьтесь: Пуховичский район
Пуховичский район, расположенный на юго-востоке Минской области, для Беларуси уникален: только его название не совпадает с наименованием административного центра. Район был образован 17 июля 1924 года с центром в местечке Пуховичи, однако через год
администрацию перенесли в Марьину Горку —
поселок с большим
потенциалом и более выгодным географическим положением. Сама Марьина Горка известна с XVI века, в свое время принадлежала Радзивиллам, Бужинским, Ратынским, Крупским. Существует несколько версий происхождения названия города. По одной из них, он назван во имя Марии Богоматери, по второй — по названию Марьиной горы, по
третьей — от растения марь.
Район богат достопримечательностями. Например, здесь можно найти географический центр Беларуси — специальный знак установлен в деревне Антоново. Привлекает и живописная природа. Так, около 40% территории занимают леса, красивейшие пейзажи можно наблюдать на берегах рек Свислочь, Волма, Титовка, Птичь, Талька.
Среди памятников архитектуры славится церковь Пресвятой Богородицы в деревне Блонь, построенная в 1826 году в стиле классицизма. По преданию, в начале XIX века жителя деревни Исидора Лядцева исцелила от болезни Богородица, которая пришла к нему во сне. Он в благодарность построил часовню и написал икону. Во время пожара часовни в период Отечественной войны 1812 года образ чудом уцелел, а все французские солдаты, участвовавшие в поджоге, ослепли. Позже на этом месте была возведена красивая деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы, где поместили образ. В 1935 году, во время религиозных гонений, церковь закрыли. В Великую Отечественную войну деревню настигли разрушения, но православная святыня осталась нетронутой. В настоящее время церковь в Блони действует. Особенность её в том, что вход сделан с юга на север, а не с запада на восток, как принято в православных храмах.
Поклонникам религиозного туризма рекомендуют посетить также костел святого Антония Падуанского в Марьиной Горке. Здание было построено еще в первой половине ХХ века, но долгое время в нем располагалась электростанция. В религиозных целях его стали использовать лишь в XXI столетии. В костеле хранятся иконы, особо почитаемые католиками: образы Матери Божьей Остробрамской и святого Антония.
В городе находится и усадьба графа Макова, созданная в XVI веке. Ее владельцы часто менялись: в свое время ими были Радзивиллы, Бужинские, Ратынские, Крупские. После восстания 1863 года имение конфисковали и, как и весь город, передали в собственность министру внутренних дел Российской империи Льву Макову. При нем в 1876 году был построен усадебный дом из красного кирпича, который является сейчас главной достопримечательностью Марьиной Горки. Объект несколько раз капитально ремонтировали. Большим изменениям подвергся парк, заложенный рядом, он сохранился лишь частично. С 1935 по 1941 год в здании был размещен Дом творчества писателей Беларуси, где в свое время отдыхали и творили классики белорусской литературы Янка Купала, Якуб Колас, Змитрок Бядуля, Кузьма Чорный. Сейчас в усадебном доме располагается медицинское учреждение.
Привлекает туристов и музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий “Дудутки”, расположенный рядом с рекою Птичь в полутора километрах от деревни Дудичи. Имение в Дудичах известно с 1600 года. В разные периоды оно принадлежало Одаховским, Быховцам, Заранкам-Грабовским, Прозорам, Ельским. Его развитию поспособствовал “привилей” на три ярмарки в год и на торги по понедельникам. Поэтому уже в XVIII веке Дудичи становятся известным центром ремесел и ярмарок. Торговали здесь не столько хлебом и скотом, сколько разными сельскохозяйственными продуктами, изделиями местных промыслов. События первой половины XX века уничтожили поместье, сохранился лишь парк с остатками водяной мельницы и системой обводных каналов. В 1992 году Пуховичский райисполком передал землю новому хозяину, который отсыпал грунтовые дороги, построил высоковольтную линию электропередачи, провел телефон, возвел свинарник, коровник, закупил скот, сельскохозяйственную технику. С октября 1994 года музейный комплекс “Дудутки” принимает гостей. Сегодня здесь можно увидеть мельницу, дома завозника и бортника, сыроварню, птичий двор, мастерские деревообработки, соломоплетения, валяния, лозоплетения и ткачества. Посетителей приглашают зайти в кузницу, конюшню, зоосад и “бровар” (спиртзавод), взглянуть на работу гончара и кожевенника.
А в местечке Дукора находится аутентичный комплекс “Дукорскі маёнтак”. По мнению некоторых историков, на этом месте в IX веке появилось капище, в XV — усадьба. Поместьем владели Кежгайлы, Сапеги, Завиши, Огинские. От большого дворца ничего не осталось, однако в музее местечка можно прочувствовать всю роскошь и богатство наших предков, увидеть костюмы, которые носили в Беларуси в эпоху Ренессанса, оружие, музыкальные инструменты. На память от предков остались четыре мастерские: кузница, дом гончара, мастерские восковых свечей и ткачества. Посетителей также приглашают попробовать алкоголь местного приготовления, посмотреть спектакль в батлейке, пройтись по веревочному городку, покататься на бричке или санях, заглянуть в перевернутый дом, попробовать в корчме блюда белорусской кухни.
В числе крупных предприятий района — СООО “Морозпродукт” (производство мороженого), ЗАО “Август-Бел” (выпуск химических средств защиты растений), ОАО “Машпищепрод” (производство картофеля, сухого картофельного пюре, ржаного солода).