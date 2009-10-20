Сорок пять лет у руля коллектива
В феврале в торжественной обстановке в коллективе
Мядельского производственного участка филиала Энергосбыт Вилейского межрайонного отделения РУП «Минскэнерго» проводили на заслуженный отдых Надежду Гапоник,
которая 45 лет возглавляла эту организацию. В адрес опытного и мудрого руководителя
прозвучало немало тёплых слов. Получила она и Почетную
грамоту РУП «Минскэнерго» — за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в работе, качественное исполнение служебных обязанностей,
активное участие в жизни коллектива.
Надежда Петровна родилась в деревне Жировичи Слонимского района Гродненской области. В семье было пятеро детей. Как сама признаётся, большого достатка не было, но тепла и внимания матери и отца всем хватало. После окончания 8 классов поступила учиться в Жировичский сельскохозяйственный техникум на специальность «электрификация». Почему выбрала такую неженскую профессию? Над этим вопросом тогда ни сама Надежда, ни многие её одноклассники не задумывались. Техникум находился в родном населённом пункте, а это всех устраивало.
Годы учёбы пролетели быстро, пришло время распределения. Первым местом работы молодого специалиста стал колхоз имени Ленина на Мядельщине. Начинала электриком на птичнике в деревне Узла. А через год девушке предложили перейти инспектором в Энергосбыт. Она согласилась и об этом своём решении потом никогда не пожалела. Ровно 46 лет Надежда Петровна трудилась на этом непростом участке. Причём 45 из них умело направляла коллектив на чёткое и добросовестное выполнение поставленных задач.
— Когда переходила из хозяйства в Энергосбыт, даже и не думала, что на такое продолжительное время здесь задержусь, — говорит Надежда Гапоник. — А, как видите, нашла себя именно на этом поприще. С любовью относилась к работе, людям, с которыми трудилась рядом. Я всем безмерно благодарна за порядочность, преданность делу, которым сообща занимались. До сих пор с уважением вспоминаю свою первую наставницу — старшего контролёра Софью Антоновну Захаревич. Именно она преподала мне уроки вхождения в профессию, научила ценить время и своих собеседников, держать данное слово. Наверное, благодаря ей и своим родителям я и состоялась как руководитель. Мне везло на коллег. Все подбирались добросовестные, ответственные. Наверное, поэтому и не было в Книге замечаний и предложений жалоб, а только благодарности, в том числе от минчан-дачников.
— Работа у вас специфическая, требует и специальных знаний, и умения ладить с людьми.
— В обязанности коллектива участка входит не только реализация электрической и тепловой энергии, её учёт, расчёты с потребителями, но и своевременный и полный сбор денежных средств за использованную энергию, — продолжает Надежда Петровна. — Нацеливала постоянно подчинённых на спокойное и доброжелательное общение с абонентами. Их в Энергосбыте не так и мало: среди плательщиков 19900 физических лиц и
320 — юридических. Иногда, к сожалению, приходилось выявлять случаи краж электроэнергии, а нарушителей наказывать штрафами. Чего только тогда не слышала в свой адрес! Спасало умение держать себя в руках, проявлять выдержку, спокойствие.
Хочется сказать, что Нарочанский край стал для Надежды второй родиной. Здесь она и мужа встретила. Родила дочку и сына, вместе с Андреем их воспитала. Дети выросли, имеют свои семьи. Радуется, глядя на них, Надежда Петровна. Кстати, Оксана работает на участке Энергосбыта. Она — инженер абонентского отдела. У Юрия — собственный бизнес. Гордостью счастливой бабушки являются внуки. Савелий — будущий военный, учится в Ярославле. Влада — студентка второго курса Белорусского государственного экономического университета. Полина заканчивает 11 класс и стоит на пороге выбора жизненного пути.
Несмотря на то, что Надежда Петровна невысокого роста, худощавого телосложения, в ней столько мужества и благородства! Она всегда, где бы ни находилась, спокойная, выдержанная и вместе с тем мудрая, решительная. Именно про таких женщин говорят, что и «коня на скаку остановит», и «в горящую избу войдёт». И хоть была замужем, но за мужа никогда не пряталась. Привыкла всё решать сама. Тем более, не на кого было положиться, когда у Андрея возникли проблемы со здоровьем: семнадцать лет он серьёзно болел, причём три последних года был парализован. Не причитала, не ныла у его постели жена — ухаживала молча и в последний путь, как положено, проводила.
В доме у Гапоник всё держалось и теперь держится на хрупких женских плечах: и огороды, и подсобное хозяйство, где отводит душу хозяйка, подпитываясь живительными силами земли-кормилицы. С ранней весны до поздней осени постоянно хлопочет на клумбах, грядках. У нее по существу все продукты свои — экологически чистые, выращенные собственными руками. Ходит в магазин в основном за хлебом. А что касается работы, то может выполнить любую — и женскую, и мужскую. Даже дров наколоть для Надежды вовсе не проблема. Любит собирать грибы, ягоды, возиться с цветами. Надежда Петровна — человек живой, энергичный. Не может она долго усидеть на одном месте. Чтобы всюду успеть, и находится постоянно в движении.